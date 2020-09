Harmincmillió forintból újult meg az óvoda Egyházashollóson

A Magyar falu programból nyert 30 millió forintot fordítottak az egyházashollósi Mesesziget óvodára, a megújult épületet pénteken adták át ünnepélyesen.

Sok ősz hajszálba került, mire az óvoda elkészült, de nem bánja, mert a közösség életét meghatározza, hogyan neveli az ifjúságot, mondta az avatáson Németh Tamás polgármester, aki az épület történetét is felidézte. A katolikus egyház iskolának építtette, működött aztán óvodaként, volt napközi otthon, később könyvtár is. Szerették volna, ha ismét működik óvoda a faluban, ezért az önkormányzat az egyháztól az épületet megvásárolta, és 2019-ben pályázatot nyújtottak be a Magyar falu programban újrafejlesztésre. A polgármester köszönetet mondott a pályázatírónak, a kivitelezőknek, akik tartották a határidőket, és mindenkinek, aki társadalmi munkát adott hozzá.

V. Németh Zsolt ország-­gyűlési képviselő ünnepi beszédében kifejtette: ha fát ültetünk, ha a kertet gondozzuk, ha óvodát építünk, a jövőt építjük, mert megteremtjük ezek által a következő generáció életkörülményeit. Amint mondta, a jövő azon múlik, hogy lesz gyerek vagy nem lesz gyerek.

Nyul Kálmánné óvodavezető (alpolgármester) kiemelte: egy színes álom vált valóra ezzel, ami a falu lakóinak is öröm.

Az óvodások műsort adtak, az egyházak képviselői felszentelték és megáldották az épületet.