Három állomáson próbálhatták ki magukat kicsik és nagyok a büki húsvéti játszóházban

Három állomáson is dolgozhattak kicsik és nagyobbak húsvéti előkészületen: sokaknál a büki húsvéti játszóházban készült kreatív kézműves alkotások, nyulak, tojások, kosárkák színesítik az ünnepet.

Gyors sikert garantáltak a szervezők: mindent alaposan előkészítettek a húsvéti játszóház vendégeinek. Csütörtökön várták a kicsiket, nagyobbakat és felnőtt kísérőiket a művelődési házba, az aulában rendezték be a munkaállomásokat.

Pócza Zorka, amint megérkeztek, azonnal egy fehér-rózsaszín nyúl gyártásába kezdett. Dekorfi lcből készült a nyúlforma, bábot az ügyes gyerekek varázsoltak belőle. Zorka a fehér alapot választotta, ahhoz rózsaszín illett. A textilre először kartonból készült nyúlpofa-, aztán nyúlfülsablont tett, körberajzolta, majd kivágta. Ezt ragasztotta aztán a megfelelő nyúlrészekre. Piros, szív alakú orr került a nyúlarc közepére.

„Szemdoboz” is előkerült: mozgó fekete-fehér szemeket kaptak a bábok, meg színes masnit tettek a nyúlnyakakra. Utána már csak a nyúltöltés volt hátra, a báb fejét és fülét kellett kitömni a lábnál vágott nyíláson át, ami aztán a nyúl léptetésére szolgált. Negyedóra alatt kész is lett a nyúl. Amíg Zorka ezen dolgozott, az öccse, Márton már el is készült egy húsvéti kosárkával: tojástartó egy elemét vágta körbe, aztán színes kartonból készült a kosár füle, ez is gyors és látványos sikert hozott. Jöhet a húsvét!

Márton és Zorka anyukája, Póczáné Balogh Mónika elmondta: természetesen otthon is készültek a húsvétra a gyerekek, hagymahéjjal festett tojást készítettek. Tojás a húsvéti játszóházban is adott munkát, olvadó viasz illata jelezte a feladatot: hagyományos tojásírást tanultak a nagyobbacska érdeklődők.

A legtöbben egy állomást sem hagytak ki, hogy színes legyen a húsvét: kosárkával, lépegető nyúlbábbal, írott tojással, bármelyik is készült előbb.