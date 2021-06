Három hónapig nem követeltek áldozatot a vasi utak

Az ittasan okozott balesetek száma drasztikusan csökkent tavalyhoz képest, halálos kimenetelű pedig nem is történt nálunk.

A járvány miatt fennálló, illetve újból elrendelt korlátozások következtében, az előző negyedévhez hasonlóan az idei első három hónapban is csökkent a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek (2475), valamint a balesetben megsérültek száma (3248) 2020 I. negyedévéhez képest – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közelmúltban elkészült elemzéséből. A baleseti adatok alakulásában tehát továbbra is megmutatkozik a mérsékeltebb járműforgalom hatása. Összesen 82 baleset volt halálos kimenetelű, 672 súlyos, 1721 pedig könnyű sérüléssel végződött.

Az elhunytak száma 2,2 százalékkal emelkedett, míg a súlyos sérülteké 18, a könnyű sérülteké 15 százalékkal csökkent. A balesetekben összesen 92 ember vesztette életét, 754 fő súlyos, 2402 személy könynyű sérülést szenvedett.

Ahogyan mindig, a balesetek döntő többsége (2311) ezúttal is a járművezetők hibája miatt következett be, ezen belül a leggyakoribb ok (39%) továbbra is a sebességtúllépés volt. 197 balesetet okoztak ittasan, 25 százalékkal kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az autópályákon 21 százalékkal kevesebb, összesen 70 baleset történt, melyekből a súlyos kimenetelűek száma az átlagosnál is nagyobb mértékben, 33 százalékkal csökkent. A 100 kilométernél hosszabb autópályákat vizsgálva, száz kilométerre vetítve átlagosan 5,7 baleset jutott, fajlagosan a legtöbb (9,3) az M5-ösre, a legkevesebb (3,4) az M6-osra.

Megyei viszonylatban tízezer bejegyzett gépjárműre vetítve Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyében volt a legtöbb baleset (6,9–6,4), a legkevesebb pedig Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén (4,2–4,2) és Fejér (4,3) megyében történt. Vas megyében 5,2 balesetet regisztráltak tízezer gépjárműre vetítve. Ha a fővárost is számítjuk, akkor megyénk a hetedik helyen áll a szomorú sorrendben, amivel abszolút középmezőnyben vagyunk.

Vas megyében az első három hónapban 71 olyan baleset történt, amelyben meg is sérült valaki, 19 esetben ráadásul súlyosan, viszont az egyetlen olyan megye volt, ahol nem történt halálos baleset az év első három hónapjában, azóta sajnos már több is. Nálunk a 71 balesetből 68 a járművezetők hibájából történt, két esetben egyéb okok játszottak közre, egyszer pedig egy gyalogos hibázott. Az első három hónapban öt balesetet okoztak ittas vezetők, míg tavaly ilyenkor nyolcat, nagyot javult tehát ez a mutató is, és más tekintetben sem nálunk a legveszélyesebb a közlekedés.

A Magyar Közút Zrt. a 2017 eleje és a 2019 vége közötti baleseti statisztikák alapján feltárta és sorba rakta Magyarország 30 ezer kilométernyi közúthálózatának leginkább problémás szakaszait. A szervezet összesen 168 baleseti gócpontot listázott, melyek közül az első, a 82-es Veszprémből Győrbe vezető f őút 25-26-os szelvénye, ott 54 baleset történt a vizsgált időszakban. A legveszélyesebb húsz szakasz között nincsen Vas megyei.

Kiemelt képen: Szombathelyen házfalnak csapódott egy autó, márciusban történt a baleset. A fiatal sofőrt kórházba szállították a mentők