Három pozitív teszt van Szombathelyen

Másodszor tartott online fogadóórát dr. Nemény András Szombathely polgármestere. Most dr. Kecskés Lászlóval, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnökével válaszolt az élő videó alatt feltett kérdésekre.

Miután a polgármester pénteken azt mondta, a járvány elleni védekezésre elkülönített 50 millió forint már elfogyott, újabb összeget csoportosított át erre a célra. Például megvonta a képviselői kereteket. Lapunk az után érdeklődött: milyen más takarékossági intézkedéseket tervez, például az önkormányzati cégeknél? Szükség van-e például tanácsadóra havi 500 ezer forintért egy több igazgatóval is rendelkező önkormányzati cégnél?

Nemény András erre azt mondta, a képviselői keretek átcsoportosításával minden érintett egyetértett. Az önkormányzati cégeknek jelenleg is vizsgálják az üzleti tervét, sok esetben például az elmaradó rendezvények jelenthetnek plusz forrást. Sok minden függ attól is, meddig tart a járvány. Azt is hozzátette: látja, hogy van ahol a kelleténél többen dolgoznak, de a veszélyhelyzet ideje alatt senkit nem fognak kirúgni, véleménye szerint ennek nem most van itt az ideje.

Azt is megkérdeztük, hogy hány koronavírussal fertőzött betegről és hány házi karanténban lévő szombathelyi személyről tud? Kiderült: 52 fő van jelenleg hatósági házi karantén alatt a városban, a fertőzöttek száma pedig három, ebből egy ember szorul intenzív ellátásra, a többieknek nem olyan súlyosak a tünetei.