Három szociális alapellátási szolgáltatásnak ad helyet az Idősek Klubja Horvátzsidányban

Tavaly újították fel az Idősek Klubja épületét, amely három szociális alapellátási szolgáltatásnak ad helyet: a nappali ellátásnak, a család- és gyermekjóléti szolgálatnak és az étkeztetésnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A TOP programban nyert 51 millió forintból újult meg a horvátzsidányi Idősek Klubja épülete. A pályázati támogatásra Horvátzsidány a megyei önkormányzattal alkotott konzorciumban tett szert. Az 1970-es években épült ingatlant azóta csak minimálisan fejlesztették.

2015-ben pályázati forrásból kicserélték a nyílászárókat, szigetelték a házat, felújították a mosdókat. Tavaly tetőt cseréltek, és az épület már akadálymentesen megközelíthető. Belül mozgáskorlátozottak számára mellékhelyiséget alakítottak ki. Elbontották a szélfogót, az irodahelyiséget átalakították, az épületet belül kifestették, víz-, szennyvízvezeték- és villanyszerelési munkákat is végeztek. A tetőszerkezetre napelemes rendszert telepítettek – részletezte Krizmanich István polgármester.

– A tetőcsere volt a legszükségesebb, azóta nem ázik be az épület. A gépészeti-villamossági modernizálás jóval komfortosabb körülményeket hozott. Az idős emberek örülnek, megköszönték, hogy gondoltak rájuk. A falu és civil szervezetei más célra, rendezvényekre is igénybe veszik a termeket, kivéve most, a vírushelyzetben. A klubtagok legnagyobb fájdalma, hogy a csoportfoglalkozások most elmaradnak – mondja Kovács Tamás, aki félállásban az Idősek Klubja vezetője és a gyermekjóléti ellátásban is dolgozik.

Elmondta még: most 29-en veszik igénybe a nappali ellátást. A szociális étkeztetést január 4-étől átvette az önkormányzat, és egyre többen élnek ezzel a lehetőséggel Ólmod, Peresznye, Kiszsidány és Horvátzsidány területén.

Kiemelt képünkön: Krizmanich István és Kovács Tamás a megújult épületben