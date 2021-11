Három szombathelyi, közel 10 ezer kilométer – Vassék indulnak a Budapest-Bamako rallyn – videó

Nem kisebb kalandra vállalkozott a szombathelyi Vass-család három tagja, minthogy részt vesznek a híres, de egyáltalán nem veszélytelen Budapest-Bamako rallyn. Autóznak az Atlaszt átszelő sziklás ösvényeken, de sivatagban, sőt dzsungelben is. A nagy kaland előkészületeiről kérdeztük Vass Gábort és testvérét, Zoltánt.

Ezt ne hagyja ki! Kétharmad nélkül: így „alkotmányozna” a baloldal

Egy szombathelyi család három tagja nem akármilyen vállalkozásra szánta el magát, ugyanis a Vass Team indul a Budapest-Bamako rallyn. Ez az egyik legnépszerűbb, legextrémebb autóverseny, a Dakar kistestvéreként elhíresült magyar szervezésű megmérettetés, szintén afrikai helyszínekkel, amely az idők során kifejezetten felkapott lett. A versenyt kétévente rendezik meg, ami 2022. január 28-án Budapestről indul, de ezúttal nem Mali fővárosa, Bamako lesz a célállomás, hanem egészen Sierra Leonéig mennek. Az indulóknak egészen pontosan a fővárosba, Freetownba kell befutniuk február 15-én. Ez egy közel 9500 kilométeres táv, amit számtalan ország érintésével kell megtenniük. A verseny leírásában is egyértelműsítik, hogy a Budapest-Bamako-n egy biztos, hogy minden bizonytalan. Erre vállalkozott Vass Gábor, testvére Zoltán, és Zoltán fia, Tamás.

Meglátogattuk Vassékat, hogy meséljenek ennek a hihetetlen kalandnak az előkészületeiről. Érkezésünkkor azonnal bemutatták az autót. Egy összkerék meghajtású Nissan X-trailről van szó, ami már nagyjából felkészült a versenyre, de Zoltán elmondta, hogy még azért az utolsó simítások hátra vannak. De kezdjük az elejéről.

Beszédtémából valóság: nevezés és feltételei

– Már négy-öt éve is beszéltük, hogy mekkora kaland lehetne ez az életünkben, ezért nem szabad kihagyni – kezdte Vass Gábor. Akkor még csak beszédtéma volt köztünk, de addig nem jutottunk el, hogy ténylegesen benevezzünk a versenyre. Viszont érdeklődni már érdeklődtünk felőle. Aztán nagyjából két évvel ezelőtt jöttem haza Ausztriából, felhívtam Zolit és mondtam neki: én biztosan indulok a Budapest-Bamako rallyn, döntse el, hogy velem tart-e. Igen volt a válasz, szóval felvettem a kapcsolatot a szervezőkkel. A nevezés egy viszonylag hosszú procedúra, de az iroda mindenben segített. Befizettük a nevezési díjat, kitöltöttük az adatlapot, elintéztük az útleveleket, vízumokat, biztosításokat, de még ezen túl is rengeteg teendőnk volt. Azt tudni kell, hogy csak az vehet részt a versenyen, aki kapott Covid elleni védőoltást. Kicsit megnehezítette a helyzetet a járvány, hiszen minden Afrikai országban belépés előtt, és kilépéskor is tesztelnünk kell magunkat, ami pluszköltségekkel jár.

Nem csak a koronavírus elleni oltás az egyetlen, amire szükségünk van. Felmentünk Budapestre, ahol többek között sárgaláz, hepatitis, vérhas elleni védőoltást is kaptunk, de minden olyat beadattunk, amit ott javasoltak az orvosok. Nagyjából tízféle vakcinát jelentett ez fejenként, de malária ellen például tablettát kaptunk. Külön oltási útlevelünk is van – fogalmazott.

Zoltán kiegészítette annyival, hogy a Budapest-Bamako szervezői külön tesztállomásokat telepítenek le a határokhoz, nekik csak arra kell figyelniük, hogy időben odaérjenek, mert ha késnek, akkor saját maguknak kell megoldaniuk a tesztelést, ami Afrikában nem biztos, hogy gördülékenyen megy majd.

A túra útvonala és a szállások

Budapestről rajtol a verseny, majd következik egy háromnapos gyorsmaraton: Szlovénián, Olaszországon, Franciaországon keresztül érkeznek Spanyolországba, ahonnan komppal utaznak tovább Tanger városába, ami már Marokkó. Innen kezdődik az igazi kaland Sierra Leonéig.

– A kijelölt érintési pontoknál szállása az első hatvan beérkezőnek lesz, a többinek ott helyben kell megoldania – meséli Gábor. – A szervezők tanácsolták, hogy egyébként sem árt, ha valaki a kocsiban alszik, mert sokszor törnek fel autókat. Érdekes, de azt mondták, hogy Európában gyakoribbak a kocsifeltörések, mint Afrikában. Tisztálkodási lehetőségeink azért lesznek, amennyiben nem jutna szállás. Ha a recepciónál fizetünk, akkor a többiek szobájába be tudunk menni másnap fürdeni – mondta Gábor.

Az autó és annak felszereltsége

De mi van akkor, ha meghibásodik az autó? Ekkor Gábor átadta a szót Zoltánnak, aki autószerelő.

– Mindenre természetesen nem tudunk felkészülni. Még decemberben ezért szétszedjük, kap egy új kuplungot, kipufogórendszer át lesz nézve, futóművet megerősítjük – kezdte a beszámolót Zoltán. – A villamossági berendezés is megerősítjük, hogy bírja azt a sok elektronikai eszközt, ami pluszba rá lesz kötve az autóra. Szóval még néhány apróság azért hátravan, amit indulásig megcsinálunk. Amit tudunk, megteszünk, hogy végig érjünk, de értelemszerűen egy fél autót nem vihetünk magunkkal a helyhiány miatt. Kisebb dolgokat, kopóalkatrészek, légszűrőt, ami várható, hogy a homok miatt tönkremegy azért viszünk. Három-négy pótkerék, legalább egy tanknyi üzemanyag is lesz nálunk. Ha meg valamibe belefutunk, amit esetleg önerőből nem tudunk megoldani, akkor valami külső segítséget ott igénybe veszünk. De nem úgy kell elképzelni, hogy elhajtanak mellettünk a versenytársak, aztán magunkra maradunk. Egyrészt kötelező megállni más csapatoknak segíteni, másrészt a szervezők sem engedik el a kezünket a verseny során, ha nem adunk jelet magunkról, akkor keresni fognak. Minden autóban kötelező a jeladó, így a műholdon keresztül szinte méterre pontosan meg tudják mondani az aktuális helyzetünket. Beszerelünk egy nagyobb teljesítményű rádiót is, amivel azért tudunk segítséget kérni, legfeljebb a hegyekben macerás ez, műholdas telefonunk viszont nem lesz, mert annak óriási költsége van. Mindenesetre kötelet viszünk, de reméljük nem lesz rá szükség. Hallottunk már olyanról, akit 400 kilométeren keresztül vontattak – összegezte az autó állapotát Zoltán.

Sofőrök, aggályok, és a hazaút

Elmondták, hogy bár nagyon precízen meg van szervezve minden, de azért mivel óriási távról van szó, mennek hegyekben, sivatagban, ezért sok ismeretlen van még így is az egyenletben. Kiemelték az afrikai országok gyakran változó szélsőséges politikai helyzetét is. A verseny szervezői jelenleg is kint vannak a különböző helyszíneken és útvonalakat terveznek. Felhívták a figyelmüket, hogy minden kijelölt pontnál célszerű lesz megállni, mert ha bármi változás, fejlemény van, akkor ott tudnak ezekről tájékozódni. Vassék pedig nem a verseny kategóriában indulnak, nekik az a lényeg, hogy teljesítsék a távot. Akárcsak minden más a sofőr személye is komoly taktikát igényel, de kidolgozták a működőképes megoldást.

– Hármas váltásban leszünk, vagyis egyikünk vezet, a másik navigál, a harmadik pedig alszik. Utóbbi kizárólag az általunk vitt élelmiszerekből eszik, nehogy bármi is akadályozza majd a vezetésben, amennyiben rá kerül a sor.

Azért akad, amitől még Vassék is tartanak.

– Az Afrikában lévő korrupciótól – vágta rá Gábor. – Tanácsolták, hogy vigyünk pluszban napszemüveget, amit a rendőrnek tudunk osztogatni. Minden egyes megállításnál jó, ha valami kis ajándékot adunk, és akkor jó eséllyel minden gond nélkül elengednek. Ha viszont nem, akkor nincs más megoldás, mint fizetnünk kell. Erre sajnos fel kell készülnünk. Lesz olyan szakasz is, amikor katonák kísérik utunkat, és vigyáznak ránk. Az azért szerencsénk, hogy ezt a rallyt mindenhol szívesen fogadják, így talán nem lesz túl nagy bonyodalomban részünk – fogalmazott.

A feltételezett sikeres teljesítés esetén a hazaút is szóba került. A Vass-testvérek elmondták, hogy hazafelé már repülővel jönnek Sierra Leonéból, az autót pedig nem hozzák haza, hanem ott értékesítik. Mint megtudtuk, erre jó esélyük van, mivel az eddigi versenyek végén is több száz járművet hagytak ott, ezért ezzel a lehetőséggel a helyiek is számolnak. Tehát, ez nem sajátságos megoldás, hanem egy bevett szokás a Budapest-Bamako rallyn. Az autó fent van egy listán, ha pedig odaérnek vele, akkor ott meg tudják nézni, aki pedig akarja, megvásárolhatja. Zárásként annyit mondtak, hogy hatalmas kalandra számítanak, ami egy életre szóló élményt ad nekik.

Videó: