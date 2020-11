Három tűzeset történt a hétvégén Vas megyében

Személyi sérülés nem történt egy esetnél sem

Kémény és a vegyes tüzelésű kazán közötti égéstermék elvezető gyulladt ki Sárváron az Ikervári utcában pénteken este. A tűz a kéményben lerakódott koromra is átterjedt. A sárvári hivatásos tűzoltók a családi ház kéményét, tetőszerkezetét átvizsgálták, amelyekben kár nem keletkezett. Az épület kiszellőzetése után a vegyes tüzelésű fűtőberendezés és a kémény használatát azok műszaki átvizsgálásáig megtiltották, a család a lakóház fűtését más módon oldotta meg. A tűzesetnél nem sérült meg senki. Növényi hulladékot égettek mintegy öt négyzetméteren, Orfalun, szombaton délelőtt a helyi égetési rendeltben meghatározott időponttól eltérően. A kiérkező szentgotthárdi hivatásos tűzoltók felszólítására az égető személy a tüzet eloltotta, az esetnél személyi sérülés nem történt.Lakóházzal egybeépített melléképület égett Hegyhátszentjakabon a Dózsa utcában szombaton délben. A lángok átterjedtek a lakóépület tetőszerkezetére, ami körülbelül negyven négyzetméteren károsodott. A tüzet a körmendi, a lenti és a zalaegerszegi tűzoltók oltották el négy vízsugárral és kézi szerszámok segítségével. A káresetnél nem sérült meg senki.Mosogatógép gyulladt ki vasárnap Egyházasrádócon a Dózsa György utcában. A körmendi hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a lakó a berendezés tüzét eloltotta, majd háztartási gépet a lakásból kivitte a szabadba. A tűzoltók a lakás kiszellőztetése közben hőkamerával megállapították, hogy a falban az elektromos vezetékek is felmelegedtek, valamint egy számítógép monitora is füstölt, izzott. A helyszínre érkező áramszolgáltatóval az épületet áramtalanították, a tűzesetnél személyi sérülés nem történt.