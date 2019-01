Három utcát is korszerűsítettek Szombathelyen

Újabb három utcát korszerűsített a város. Az érintett körzetek képviselőivel járta be a helyszíneket tegnap dr. Puskás Tivadar polgármester.

Több mint 30 millió forintból újult meg a Kötő utca járdája. Kántás Zoltán, a körzet képviselője elmondta, hogy lakossági megkeresésre kezdtek el ezzel a korszerűsítéssel foglalkozni, hiszen a szakasz már nagyon rossz állapotú volt. A változó – közel kétméteres – szélességű járda teljes pályaszerkezetét kicserélték.

– A Petőfitelepen az egyik főutat korszerűsítették. A rekonstrukció érintette az útburkolatot, mindkét oldalon a járdát, valamint a vízelvezető árkot – utóbbit kicsit hosszabb szakaszon tették rendbe, mint az utcát. Még néhány facsemetét is ültettek az árokpartra a Halastó utcát érintő beruházás keretében. A korszerűsítés mintegy 50 millió forintba került – közölte Ágh Ernő, a körzet képviselője.

– A város központi részén a nagyon rossz műszaki állapotban funkcionáló Báthory utca újult meg decemberben. Az út és a járda burkolata újult meg, utóbbi még szegélyt is kapott. A mintegy 90 méteres szakasz korszerűsítése csaknem 35 millió forintba került – mondta el kérdésünkre dr. Takátsné dr. Tenki Mária. A körzet képviselője hangsúlyozta, hogy ez a beruházás azért is volt fontos, mert az onkológiára, a dialízisre érkezők többsége ezt az utcát használja, csakúgy, mint a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei. A korszerűsítés lakossági megkeresésre történt.

Dr. Puskás Tivadar polgármester hangsúlyozta, hogy a folyamat nem ért véget: további egymilliárd forintból korszerűsítik a város útjait. Hozzátette, hogy önkormányzati forrásból finanszírozták a mintegy 115 millió forintot, amibe a most bejárt három helyszín megújulása került.

Mindhárom helyszínen elhangzott, hogy az útfelújítások sem értek még véget, a további fejlesztéseken is dolgoznak már a képviselők.