Háromszáz lakó élete lesz komfortosabb Nárain

Csaknem háromszáz lakó élete válik komfortosabbá jövő héttől, amikor elkészül a 25 millió forintos beruházásból megvalósuló útfelújítás.

A Belügyminisztérium pályázatán elnyert támogatás és saját forrás segítségével, összesen mintegy 25 millió forintból ötszáz méter hosszban, négy méter szélességben újítják fel a Liliom utcát. A munka csütörtökön kezdődött, és az ígéret szerint a jövő hét közepén már le is vonulnak az útépítők. Az útfelújítás 68 házat érint közvetlenül, és csaknem háromszáz ember életét teszi komfortosabbá.

Németh Tamás polgármester elárulta, amint végeznek a munkával, kijelenthető lesz, a szombathelyi agglomerációban a nárai lakópark az első, amelyiknek a teljes úthálózata fel van újítva. Dr. Hende Csaba, a térség országgyűlési képviselője hangsúlyozta, a legfontosabb most a járvány elleni küzdelem, ezért emlékeztette a polgármestert, ha úgy ítéli meg, hogy szükség van rá, az országosnál is szigorúbb intézkedéseket vezethet be. Németh Tamás elmondta, a játszótereket lezáratta, ahogyan bezárt a művelődési ház és a könyvtár is. Nem tudnak a faluban fertőzöttről, de hárman házi karanténban vannak. A lakók között 1200 szájmaszkot is kiosztottak.