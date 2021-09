Hastánc, nőiesség és reneszánsz életöröm Kőszegen

A hastánc tradícióiból, a reneszánsz vidámságából, a női lélek érzelemgazdagságából is felvillantottak a szombati történelmi táncnap résztvevői a Jurisics-vár Lovagtermében.

Klasszikus orientális táncokat mutatott be a Lepold Ágnes vezette Kőszegi Orientális Táncklub, utána – megmozgatva, akit csak lehetett – örömtáncra hívták a jelenlévőket. Bangó Mária (Mira) a hastánc történetéről, terjedéséről tartott előadást, arról is, hogyan került Magyarországra.

A modern orientális tánc­show irányt képviselő Mira Orient Art tánccsoport eszköz- és eszköz nélküli táncokat is vitt az alkalomra. Egyedül­álló, amit képviselnek: tanulóként sajátos nevelési igényű, most is segítséggel élő nőkkel is együtt táncolnak, fellépnek, így volt ez szombaton is. Mira külön performansszal is készült: szólóban az Adagiót adta elő.

Horváth Márta, a Be-Jó Táncegyüttes művészeti vezetője a reneszánsz kor táncairól beszélt: a tánckultúra jól tükrözte a reneszánsz kultúra életerejét, vidámságát, népiességét. Forradalmat jelentett a tánc történetében, hatása évszázadokra meghatározta a társasági tánc fejlődését. A tánc az ellenállhatatlan erejű reneszánsz aktivitás és a test kultuszának egyik szimbóluma lett – derült ki előadásából. A Be-Jó lányai a gyakorlatban mutatták be mindezt.

A rendezvény a Sokszínű együttélés – helyi identitás és kohézió erősítése közösségfejlesztési módszerekkel elnevezésű projektben valósult meg.

Kiemelt képünkön: A Lovagterem színpadán a Kőszegi Orientális Táncklub