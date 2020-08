Hasznos órák nyáron is – A győrvári iskolások már hiányolták a közösséget (Fotógalériával)

Második hetüket töltik a gyerekek ezekben a napokban a Győrvári Béri Balogh Ádám Általános Iskola nyári napközis táborában. A nyolc településről érkezett diákok számos élvezetes és hasznos tevékenység közül válogathatnak kedvük szerint.

Az iskola vezetése az idén már hatodik alkalommal pályázott nyári napközire az Erzsébet-­program keretében. Ezt a lehetőséget kihasználva a szülőknek csak egy jelképes összeget kell fizetniük gyermekeik táborozásért. Az ember azt gondolná, hogy a vírusjárvány, a korán elhasznált szabadságok miatt az idén több volt a jelentkező, de Polgár Antalné, Kati igazgató érdekes módon éppen az ellenkezőjéről számol be. Mivel nem volt együtt a közösség, nem beszélték rá egymást a gyerekek, alig fele jelentkezett csak a szokásos ötven fölötti létszámnak.

De jobb is így, ugyanis a fertőzésveszély miatt húsz gyermeket lehetett maximálisan fogadni, így nem kellett tömegesen elutasítani jelentkezőket. Az alacsonyabb létszámnak mindössze annyi hátránya van, hogy a gyermekenkénti támogatás így kevesebb, ezért nagyobb kirándulásokat nemigen tudtak az idén beiktatni. Így sem unatkozik azonban senki. A környékbeli kirándulásokon, strandoláson kívül fennmaradó időben mindenki kedvére válogathat az egyes programhelyszínek között.

Ottjártunkkor az iskolai tankonyhából épp palacsintaillat szűrődött ki. Klem Janka és Mihályfi Achillesz ügyesen kezelték a serpenyőket Halász Erika tanítónő irányítása mellett. Mindennap készül valami finomság. Miközben Kati átvezet egy másik foglalkozásra, nevetve mondja: – Nálunk semmi sem kötelező! Csak annyit kötöttem ki, hogy nem akarok se unatkozó, se telefont nyomkodó gyereket látni.

A gyöngyfűző teremben Nagy Bogi és Harangozó Réka hajol a kellékekkel megrakott asztal fölé. Barátságkarkötőt fűznek egymásnak, édesanyjuknak meg nyakláncot. Megtudjuk, hogy mindketten állatorvosok szeretnének lenni, és annál is szívesebben bíbelődnek a gyöngyökkel, mert tudják, a kézügyesség és a finom motorika fejlesztésére a munkájukhoz is szükség lesz majd. Kiss Niki még csak most megy másodikba, Réka segít neki a stoppert a damil végére rögzíteni.

A legtöbben a varrószakkör termében sürgölődnek. Ajtódísz és tűpárna készül, Kupó Fanni pedig azt mutatja, hogy tegnap vászontáskát készítettek úgy, hogy élő levelet kalapáltak az elejébe mintának. Persze még kontúrozni is kellett, hogy ne csak egy pacának tűnjön. Választható még robotikafoglalkozás, biliárd vagy társasjáték, de mi inkább megnézzük az iskolakertet, ugyanis a kertészkedés is mindennapos program. Hol gyomlálnak, hol hagymát szednek ki, hol meg a muskátlis cserepek körül szorgoskodnak a nebulók. Nem rossz, hogy nyáron is iskolába kell jönni? – kérdezzük meg egyiküktől, aki gondolkodás nélkül rávágja: nem, mert nagyon hiányzott már a közösség.

Kompetenciafejlesztés, sport, környezeti nevelés, népi hagyományok – ezeknek a nevelési céloknak mind meg kell felelni a táborbeli foglalkozások során, amit az Erzsébet-­tábor vezetősége ellenőriz is. Ez azonban nem jelent nehézséget, mint ahogy az sem, hogy a pedagógusok egymást váltva, hosszabb-rövidebb ideig felügyeljék a táborozókat. Azok az eszközök, alapanyagok pedig, amit a táborra kapott támogatásból meg tudnak vásárolni, a későbbiekben is gazdagítják az iskola felszereltségét.