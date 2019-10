Hat nap alatt több mint 400 millió – vajon összegyűlik a pénz a kisfiú kezelésére?  

Elképesztő összefogásnak és a szeretet legkülönfélébb megnyilvánulásainak lehet tanúja az, aki az utóbbi napokban a közösségi médiában figyeli a Hívd meg Levit egy kávéra és két civil jótékonysági licit kezdeményezés alakulását. 700 millió forintos génterápiájára gyűjt az ország, a tét nem kevesebb, mint hogy az enyingi Hosszú Levente esélyt kapjon a kerekesszék nélküli életre.

„Reményem, vágyam és hitem az, hogy a gyermekem a két lábán fog járni, a testvérével szaladgálni, megtennék ezért bármit, és meg is teszek, azzal a sok ezer emberrel karöltve, akik itt vannak mellettünk. Leírhatatlanul jó érzés ezt az összefogást megtapasztalni.” – Hosszú Levente szülei, Szamler Viktória és Hosszú Gábor kedden tették közzé a bejegyzést az SMA2 betegséggel küzdő kisfiuk, Levente gyógyulásáért létrehozott alapítvány Facebook-oldalán. Levente 2017. december 20-án született, ez év januárjában gerincvelő eredetű izomsorvadást, vagyis SMA2 betegséget diagnosztizáltak nála, amelyre jelenleg a Magyarországon elérhető egyetlen gyógyszert, a Spinrazát kapja, öt kezelésen van túl. Létezik azonban az USA-ban egy génterápia, amit SMA-beteg gyerekek kaphatnak kétéves koruk előtt. Ha Levi hozzájuthatna a Zolgensma készítményhez, nem kényszerülne kerekesszékbe, teljes életet élhetne.

A kisfiú történetét a média is szárnyra kapta, és rengetegen – magánszemélyek, civil szervezetek, üzletek, munkaközösségek, iskolák, óvodák – is jelezték, hogy tenni akarnak és cselekedtek is, pénzt utaltak. Rengetegen beszálltak a civil jótékonysági licitbe: volt, aki házi készítésű kekszet, más dedikált relikviát, a menyasszonyi ruháját és olyan is, aki a férje NATO-kitüntetését bocsátotta árverésre. Több önkormányzat reagált a felhívásra, és van, ahol sütizni várják a jótékonykodni vágyókat. Az akcióhoz vasiak is csatlakoztak: adakoznak a Haladás VSE fiataljai: ők is „meghívták Levit egy kávéra”. Aki velük együtt támogatná a kisfiú gyógyulását, az megteheti a Haladás Sportkomplexum sportolói bejáratánál. Otthonról is utalhat, de sok helyen gyűjtődobozt helyeztek el. Szombathelyen plakátot és gyűjtődobozt is találunk egy oladi cukrászdában, egy Fő téri fotósboltban, de cukrászda, kávézó, biobolt, söröző, a Fekete István Állatvédő Egyesület, Bükön egy gyógyszertár és egy kávézó, Horvátzsidányban egy csemegebolt is a kezdeményezés mellé állt.

Kőszegen Mátyás Andrea a jótékonykodás egyik elkötelezettje. Az Orsolya-napi vásáron magyar és német nyelvű kampányt és gyűjtést szervezett, amihez komoly segítséget kapott a helyi Tourinform-irodától és a vásárosoktól – közel 100 ezer forint gyűlt össze. A kőszegiek aktívak a gyűjtésben: sütödében, biotékában, könyvesboltban, éttermekben, pincészetben is láttunk plakátot, gyűjtődobozt. Szerdán 10 és 18 óra között sütivásár lesz a szombathelyi Komló étteremben. Várják azok jelentkezését, akik szívesen sütnek és adományoznak a nemes cél érdekében. Maximovics Veronika csepregi óvodavezető és az anyukák kuglóffal, brownie-val, linzerrel is készülnek.

Az aktuálisan összegyűlt pénzről az Összefogás Levente Lépteiért Alapítvány Facebook-oldalát érdemes felkeresni – most 220 millió forintot mutatott a számláló. A család versenyt fut az idővel: jövő csütörtökig van idő arra, hogy összegyűljön a hiányzó több mint 400 millió forint. A génterápiát legkésőbb Levi kétéves koráig el kell kezdeni, ehhez speciális előkészületek szükségesek: a szérumnak Magyarországra kell jutnia, steril szobát kell kialakítani, így készítik fel a kisfiú szervezetét a beavatkozásra. Az alapítvány (Összefogás Levente Lépteiért) számlaszáma: 10402221-50526856-49831002.