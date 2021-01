Hatalmas összefogás Nardán – Négy kisbusznyi szállítmányt visznek Horvátországba

Hatalmas az összefogás, a településen élők mellett az elszármazottak is felajánlották, hogy segítenek a bajba került horvátoknak. A felajánlásokat személyesen viszik ki a leginkább szükséget szenvedőknek.

Éppen a kartondobozok tucatjait szortírozták az önkormányzat munkatársai és önkéntesek, mikor hétfőn délután megérkeztünk a kultúrházba. A horvátországi földrengés károsultjainak megsegítésére szerveztek gyűjtést. Az adományokat hétfőn várták és várják még ma is. A délelőtt befutott felajánlások között elsősorban tisztító- és fertőtlenítőszerek voltak, de akadt konzerv, ásványvíz, jó minőségű ruha és mintegy százezer forintnyi készpénz is. Glavanics Krisztina polgármester elmondta, már az első nap folyamatosan érkeztek a felajánlások, de az igazi dömping várhatóan kedden lesz, mivel Nardán hétfőn nincsen bolt, sokan pedig, főleg az idősebbek, a járvány miatt nem feltétlenül hagyják el a települést.

– Mikor meghallottuk, mi történt, egyből tudtuk, hogy amiben csak tudunk, segíteni fogunk, két olyan polgármesterrel is felvettük a kapcsolatot, akik a földrengésben érintett területen vezetnek egy-egy települést, velük egyeztettünk arról, hogy pontosan mire van szükségük – mesélte a polgármester. Mivel több helyen megsérültek a vezetékek, hirtelen nagy kincs lett a víz a katasztrófa sújtotta területen, ahogy a fertőtlenítő- és tisztítószerekből, törölközőből, pelenkából is hiány van, ezért felhívásukban leginkább ezeket kérték. Kiderült, szükség volna még építőanyagra és kályhákra is, azonban ezeket a kéréseket egyelőre nem tudják teljesíteni.

– A személyes kapcsolatokat most érdemes kihasználni, hogy ilyenkor, amikor a gyorsaság különösen fontos, ne hangárokba vigyük a felajánlásokat, hanem oda, ahol a rászorulók vannak. Beszéltem azzal a plébánossal, aki korábban abban a faluban teljesített szolgálatot, amelynek a temploma most összedőlt, ő pontosan tudja, melyik családnak van most leginkább segítségre szüksége. Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy három napja nem tudnak aludni, mert félnek, de az ő házuk még legalább áll, menjen csak a segítség délebbre, ott nagyobb a baj.

A katasztrófa hírére gyakorlatilag az összes magyarországi horvát település felajánlotta segítséget, többen csatlakoztak – Narda is – nagyobb segélyszervezetekhez, a mostani gyűjtés azonban kifejezetten azoknak a Glina környéki kistelepüléseknek szól célzottan, ahová félő, hogy nem vagy csak késve jutának el a felajánlások. Ami igazán meglepő és egyben örömteli, hogy nemcsak nardaiak, de az elszármazottak is egyre másra azzal keresik meg őket, hogy segíteni szeretnének. A dozmati Csercsics József például százezer forintot és öt blokk konyhát ajánlott fel, amit a rászorulóknak ki is szállít, míg a Veszprémben élő, de itt született Bosits István szintén tett egy százezer forintos felajánlást.

A hírek ugyan Magyarországra is eljutnak, de nekünk, még ha ténylegesen is éreztük a rengéseket, nehéz elképzelni az ottani állapotokat. A kis falukban mindenhol állatokat tartanak, az ott élők nem fognak beköltözni egy sportcsarnokba, míg elmúlik a vész, ők ott maradnak, nekik tehát helyben kell a segítség. A polgármester elmondta, volt, aki telefonbeszélgetésük közben kapta meg a felszólítást arról, hogy azonnal hagyja el a házát, mivel életveszélyes, le fogják bontani. A helyzet – ahogyan az egyik érintett település polgármestere fogalmazott – kritikus, amit egyik nap rendbe tesznek, az a másik nap összedől.

Többen pedig úgy nyilatkoztak, hogy rosszabb a helyzet, mint amikor háború volt, mert akkor legalább tudták mire számítsanak, tudták, hogyan védekezzenek, a mostani helyzetben azonban tehetetlenek, és nem lehetnek biztosak benne, hogy nem történik-e újabb katasztrófa, jó példa erre a hétfői újabb földrengés (lásd: keretes írásunkat).

– Mikor tavaly júniusban kiégett kultúrházunk, számos telefonhívást kaptam belföldről és Horvátországból egyaránt, afelől érdeklődtek, miben tudnak segíteni, akkor ez nagyon megható volt. Most, mikor mi ajánlottuk fel a segítségünket, ők éreznek ugyanígy. Jó tudni, hogy ha tényleg nagy a baj, képesek vagyunk összefogni határon innen és határon túl – hangsúlyozta Glavanics Krisztina. A segélyszállítmány csütörtökön indul útnak négy kisbusz segítségével – abból kettőt a horvátlövőiek „töltenek meg”. Mint megtudtuk, egy űrlapot kell majd kitölteniük, és a határon át fogják őket engedni, ahogyan minden korlátozás nélkül, rendben vissza is térhetnek majd.