Hatalmas területen pusztított a tűz Körmendnél – fejlemények, fotók, videó

A harminc tűzoltónak sikerült megakadályozni azt, hogy a lakóházakra is átterjedjenek a lángok.

Ezt ne hagyja ki! Előre megtervezett baloldali médiakampány lehet az állítólagos lehallgatások ügye

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szerda délután lábon álló gabona gyulladt meg Körmend határában, a Hunyadi utca végén. A lángok a lakóházakat is veszélyeztették. A helyszínre a körmendi, a szombathelyi, a sárvári, a szentgotthárdi, a zalaegerszegi és a jáki tűzoltók érkeztek ki és megkezdték a 10 hektáros területen pusztító tűz oltását. A harminc tűzoltónak sikerült megakadályozni azt, hogy a lakóházakra is átterjedjenek a lángok, és eloltották a gabonát is.

A helyszínen a tüzet észlelő házaspár elmondta, hogy először a füstöt vettek észre, ezután mentek a ház mögé és látták meg a lángokat a gabonában. Azonnal hívták a tűzoltókat, és megpróbálták volna a tüzet is oltani a tűzoltók kiérkezéséig, de akkora volt a tűz miatt a hőség, hogy erre esélyük sem volt. Azt is elmondták, hogy a szél miatt nagyon gyorsan terjedt a tűz, félő volt, hogy a lakóházakra is átterjed, szerencsére ezt sikerült megakadályozni.

VIDEÓ:

Előzmény: