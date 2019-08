Határnyitás Felsőcsatáron: készülnek a 30. évfordulóra

Idén 30. éve, hogy eltűnt a határzár. Ez alkalomból az Európa-szerte egyedülálló gyűjteménnyel bíró helyi Vasfüggöny Múzeumban ünnepi tárlatvezetések lesznek.

Goják Sándor, a sajátos és egyedülálló múzeum tulajdonosa ezekben hetekben sem unatkozik, annyi a látogató. Jönnek csoportosan, egyénileg vagy családostul. Ottjártunkkor éppen egy Nyíregyházáról érkező, négytagú családnak tartott történelemórát – láthatón nagy sikerrel.

– Nagyon érdekes volt a látvány, a sok katonai-műszaki tárgy. Igaz, mi erről már nem sokat tudhattunk, gyerekeink pedig szinte semmit. Mégis, kisfiunk volt az, aki ragaszkodott a múzeumlátogatáshoz, hát eljöttünk – fogalmazott a családfő, aki nejével a látottak után eldöntötte: ittlétük alatt alaposabban is megismerik majd a határvidéket.

A múzeum tulajdonosa folyamatosan gyarapítja az állományt. Évente több ezer látogatót fogad, köztük 120-130 csoportot. Érkeztek már ide Új-Zélandról, a Vatikánból és Alaszkából. – Minden tárgy, ami itt található, eredeti, jórészt magam gyűjtöttem. Úgy tudom, erre a földrészen sincs nagyon példa. Most az évfordulós emlékezésre készülök. Hivatalosan augusztus 19-én és 20-án lesz a vasfüggöny elbontásának 30. évfordulója, bár az olló már korábban elnyírta a drótokat. Jómagam azzal készülök, hogy mindkét napon ingyenesen látogathatják meg a gyűjteményt az érdeklődők, és a tárlatvezetés is díjtalan lesz – mondta el a tulajdonos. Hozzáfűzte, hogy újabb dokumentumokat szerzett be, tovább gyarapítva az amúgy is gazdag, több száz tárgyat rejtő gyűjteményt.

– Rendelkezem azon sikeres és sikertelen disszidálók történeteivel, akik anno megküzdöttek a határzárral. Tanulságos, nem ritkán drámai eseteket, történeteket olvashatunk. Ezenkívül folyamatos az eszközök karbantartása és frissítése. Mindez egyre nagyobb erőfeszítéseket igényel, hiszen elmúltam hetven, és nincs állandó segítőm. Sajnos, a támogatások is elmaradtak. De most a legfontosabb a jubileumra, az emlékezésre való készülés. Ahogy múlnak az évek, úgy lesz egyre tanulságosabb ez a korszak a maga tárgyaival – fogalmazott a tulajdonos.