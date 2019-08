Hatvan év a levegőben – A szombathelyi Szihay Györgynek a repülés az élete

Hatvan éve egy vitorlázógéppel szállt fel először, azóta a repülés a mindene a szombathelyi Szihay Györgynek. A gyémántkoszorús oktatóval, aki 5200 órát töltött eddig a levegőben, a Szombathelyi Repülőklub pihenőházában beszélgettünk.

– Felszállunk! Szép az idő, süt a nap, nem esik az eső, egy kicsi szél meg mindig kell – Szihay György gyémántkoszorús repülésoktató csütörtökön nem hagyott kétséget afelől, hogy mivel töltjük a következő negyedórát. Egy szép iskolakört megyünk – mondta –, én pedig gondolkodás nélkül rábíztam magamat. Tízre beszéltük meg a találkozót a reptérre, ő már egy órával korábban „kipakolta” a gépet a kollégájával az 50 méter hosszú, 15 méter széles hangárból. SF–25 típusú, két­üléses német motoros vitorlázógéppel emelkedtünk, ha nem is a felhők közé, de ezer láb – körülbelül 300 méter – magasba. A Szombathelyi Repülőklub kifutópályája 1100 méter hosszú, a terület végig akadálymentes.

Míg a kifutópályához értünk, a gödrösebb terepen lassítottunk, egyszer csak engedélyt kért a vezető a felszállásra. Még a motorpróbánál is tartott a bátorságom, de turbulenciába kerülve, néhány termik (emelkedő légáramlás, függőleges szelek) után elfogytak a kérdéseim. Míg Szihay György láthatóan átszellemülten azt mondta: „Alattunk 70 ezer ember, mi pedig itt vagyunk fenn, a levegőben”, én sürgősen friss levegő után néztem. Utána már csak a földön beszélgettünk.

Viszonylag egyszerű és olcsó üzemeltetésű légi jármű az SF–25, ideális kezdő vagy hobbirepülőgép – Szihay György tulajdona, pontosabban átírás alatt van, de ő marad a szerelője. A 74 éves szombathelyi férfi 5200 órát töltött eddig a levegőben, és éppen hatvan éve az élete a repülés.

– Ötévesen eltökéltem, hogy fel fogok szállni repülőgéppel, 14 éves voltam, amikor először kivitt a kíváncsiság a reptérre, és 15, amikor elkezdődött a kiképzésem vitorlázógépekkel. Egyedül mentem ki a reptérre, szülői engedély nélkül, pedig az kötelező lett volna, hát fogtam magamat, és meghamisítottam a beleegyezést. Csak felnőttként meséltem el édesapámnak a történteket.

Az első időkben a csörlőkötelet segített beakasztani a vitorlázógépbe, kivinni a startra, ő fogta a szárnyvéget, amikor kivontatták a repülőgépeket, futott a gép mellett – csupa segédmunkát végzett, cserébe néha felvitték sétarepülésekre. 1960. március 4-én repült először egyedül egy vitorlázógéppel – úgy emlékszik, nagyszerű élmény volt, bár kicsit félt, de semmi sem tántorította el. Németh Sándor reptérparancsnok és Bokor Árpád oktatták, az­óta már mindketten meghaltak. Ahogy azok közül sem repül senki, akikkel kezdett. A reptéren, a klubban is ő a legidősebb.

Szihay György szerencsés embernek mondja magát.

– Amikor Esztergom után másodikként elkezdődött Szombathelyen a Góbé típus gyártása, 14 jelölt közül választottak ki berepülőpilótának az eredményeim alapján. Tizenhárom éven keresztül összesen 265 gép szilárdsági berepülését hajtottam végre. Akkor döntöttem el, hogy megrepülöm a gyémántkoszorút – mesélte. A repülésben az előrehaladást a különböző elérhető vizsgafokok és az értük kapott vizsgajelvények tükrözik. Györgynek a 60-as évek közepén már ezüstkoszorús vizsgája volt. Hogy megszerezze, három feltételt kellett teljesítenie: ötórányi repülést az indulási helyre való visszaérkezéssel, legalább ötven kilométeres, de száz kilométernél nem hosszabb távrepülést. És magassági repülést, melynek során legalább ezer méterrel kell a lekapcsolási magasság fölé emelkedni.

Az aranykoszorú – „E” vizsga – sem váratott sokáig magára. Annak a feltétele háromszáz kilométeres távrepülés, illetve háromezer méteres tiszta magasság elérése. Jelvénye kék alapon három sirály aranykoszorú szegéllyel. ’83-ban pedig megrepülte a gyémántkoszorút: ötszáz kilométeres szabad távrepülést, háromszáz kilométeres távrepülést előre bejelentett leszállási ponttal és a magasságrepülést is teljesítette: elérte az ötezer méteres tiszta magasságot. A jelvényen kék alapon három sirály aranykoszorú szegéllyel és a felső részen három gyémántkő szerepel a teljesített feltételekért. A 32-es sorszámú gyémánt teljesítményjelvényt adományozták neki, az övé volt az első Vas megyében, a 32. Magyarországon. Két tanítványa húsz évvel később teljesítette ugyanezt.

1968 óta oktat, 1975 decemberétől vitorlázórepülő-oktató, előtte segédoktató volt. Ötven embert tanított meg vitorlázórepülésre, és ugyanennyit motoros gépre a hatvan év alatt. Tíz évig versenyzett is. Könyvet mutatott a teljesítményrepüléséről, a helyezéseiről, és beszélt arról is, hogy ’92-ben repülőklubot alapított Celldömölkön, amely még most is működik tíz taggal, a Szombathelyi Repülőklub mellett.

Teljes elfoglaltságot jelentett a repülés az életében, minden délutánját, hétvégéjét, az összes szabad idejét itt töltötte. De megérte a rengeteg kalandért, élményért, még a kudarcokért is. Mert kudarc is akadt persze: például amikor nem tudta megrepülni a tervezett távolságot, mert viharba került. Kalandot is mesélt. A magassági repülés nagy élmény volt: előfordult, hogy mínusz 25 fokban 3 óra 20 percet repült oxigén-légzőkészülékkel, és feljutott 6500 méterre, amit azóta is nagy teljesítménynek tart.

Mezőgazdasági gépészeti technikumot végzett, utána szak­oktatói képzésre ment: 36 évig a vépi szakképzőben tanított György. Dolgozott gyárakban, kitanulta a géplakatos, hegesztő szakmát, volt tsz-ben műhelyvezető, majd, elmondása szerint, azért lett tanár, hogy a nyarai szabadok legyenek.

Azt mondja, elérte, amire vágyott. Ötven típusú gépet repül, berepülőpilótai és motorosképzést is csinált, tanult és tanított, versenyzett, és az alapítványa révén négy világversenyre vitt ki versenyzőket 1997-től négyévenként. Azt is kiszámolta: szállítókocsival eddig 44 ezer kilométert ment, körbejárta volna a földet. Meglett fává nőttek a cseresznye-, dió-, szilvafák, amelyeket még a klubtársaival ültetett ötven éve. Ez az első év, hogy nem vállal tanítványokat.

– Hazamegyek, beírom ezt a felszállást is – így köszöntünk el.