Hatvan év krónikása a Naptár

Hatvanadik, jubileumi kötetével jelentkezik 2020-ban a szlovéniai magyarok évkönyve, a Naptár. A kiadvány szerkezete ebből az alkalomból egy kicsit eltér a korábbiaktól, az elmúlt év krónikája mellett helyet kap benne a visszatekintés az elmúlt hat évtizedre is.

A Naptár, ahogy a korábbi években, úgy az idén is ingyenesen jut el a Népújság előfizetőihez, további érdeklődők a Bánffy Könyvesboltban megvásárolhatják – tudtuk meg Király M. Jutka szerkesztőbizottsági tagtól, a Népújság főszerkesztőjétől. A kiadók – a Magyar Nemzetiségi Tájékoztatási Intézet, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet és a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség – ugyanitt mutatták be a kötetet a múlt év utolsó napjaiban. A bemutatót egy alkalmi kiállítás is kíséri: a Bánffy-központban február elejéig tekinthető meg egy válogatás a korábbi Naptár-címoldalakból.

A muravidéki magyar közösség évkönyve 1960-ban jelent meg először, és bár azóta sokban változott a tartalma, a mai napig a vidék fontos krónikása. A Naptárban hatvan éves történelme során több száz szerzőnek pontosan 1726 írása jelent meg a mezőgazdasági szakmai tanácsoktól a szépirodalomig.

A naptár első számai érdekes módon az ugyancsak 1960-ban, szlovén nyelven megjelent Szövetkezeti naptár magyar nyelvű fordításai voltak, kiegészítve néhány muravidéki magyar tollforgató szépirodalmi alkotásaival. 1966-tól a Muravidéki földművesek naptára új, magyar szerkesztőbizottságot kapott. Ettől kezdve a szakcikkek rovására megnőtt a szépirodalmi írások aránya a kiadványban, amely 1971-től viseli a Naptár címet. Egy évtizeddel később született meg az előző évi események képekkel illusztrált krónikája, amely hónapokra lebontva idézi fel a magyar nemzetiséget érintő jelentősebb alkalmakat. Ez a képes visszapillantó a Naptárnak máig az egyik legnépszerűbb fejezete az olvasók számára. Az évkönyv felelős szerkesztői teendőit 1971-től Szúnyogh Sándor látta el, akinek feladatát 1998-ban bekövetkezett halálakor Király M. Jutka vette át. A grafikai kivitelezés Gálics István, később Meszelics László feladata lett. Az ezredforduló évétől nyolctagú szerkesztőbizottság gondoskodik a Naptár összeállításáról.

A jubileumi kiadványban a Naptár jelentőségéről Farkas Brigita könyvtáros így fogalmaz: a Naptár, illetve annak elődje a Népújság után a legrégebbi magyar nyelvű időszaki kiadvány a Muravidéken. 1960-tól 1988-ig, a Muratáj irodalmi, művészeti, társadalomtudományi és kritikai folyóirat megjelenéséig nemcsak irodalomtörténeti, hanem tudománytörténeti jelentősége is volt, hiszen itt jelentek meg azok a tudományos értékű tanulmányok, amelyek alapjául szolgáltak a nyelvtudomány, az irodalomtörténet, a nemzetiségi politika, a történelem és a magyar nyelvű tudományos szakirodalom kialakulásának. Ezen túlmenően sok éven keresztül a Naptár volt az egyetlen kiadvány, amely lehetőséget adott az ifjú tollforgatók számára.

Érdemes talán megemlíteni, hogy a magyar időszaki kiadvány jócskán túlélte szlovén elődjét, a Zadruski koledar ugyanis 1966-ban megszűnt.

A 2020-as Naptárban rendkívül eseménydús évet idéz a képes visszatekintő a MMNÖK tanácsának újraválasztásától a Bánffy Központ felújításán, kitüntetések átadásán, kulturális, gazdasági és politikai események hosszú során át egészen az adventi időszak Szentgotthárddal közös projektjéig, a két város mézeskalács makettjeinek elkészítéséig. Göncz László történész a száz esztendeje történt Mura menti impériumváltásról írt tanulmányt, Tomka Tibor pedig a 2020-as Nemzeti összetartozás évével kapcsolatosan fejti ki gondolatait. Felidézi, hogy Magyarország a trianoni békediktátum, a két vesztes háború, a diktatúrák és a vasfüggöny korszaka után a múlt század kilencvenes éveiben kezdhetett újraépítkezni. Majd 2004-ben Magyarország és Szlovénia között fizikailag is leomlottak a határok, száz évvel ezelőtt megszűnt átkelők és utak nyíltak meg Hodostól Pincéig. „Lassan, de biztosan összenő az, ami összetartozik.” Olyan közös kezdeményezésekről számol be, mint a Hodos és Szalafő közötti rendszeres találkozások, vagy Domonkosfa és Kercaszomor közös, „határon átívelő” rönkhúzása.

Bence Lajos írása Szomi Pálra, a muravidéki magyar prózairodalom első nagy képviselőjére emlékezik, Kepe Kocon Lili a szervezett versmondás jelentősebb közösségeinek tevékenységét idézi fel. Olvashatunk továbbá a kalendáriumban egy sokoldalú hodosi közösségi emberről és a dobronaki vendéglőkről is.