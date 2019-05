Hatvan éve együtt a simasági házaspár – Gyémántlakodalmukra készülnek Simonék

Hatvan éve él házasságban Simon István és Németh Gabriella. A simasági házaspár jeles évfordulója köszöntésére gyűltek össze tegnap a település önkormányzati képviselői, az országgyűlési képviselő pedig a miniszterelnök jókívánságait tolmácsolta.

Hatvan együtt töltött év, három gyermek, öt unoka és már két dédunoka: nagy a család Simonéknál. Simon István áprilisban töltötte a 84. életévét, felesége, Németh Gabriella pedig februárban múlt 79 éves.

A közös szám pedig a hatvan: gyémántlakodalomra készül a házaspár. Egészen pontosan május 17-én volt a kerek házassági évforduló, de a nagy családi ünnepet majd pünkösdkor tartják. Arra tudták megszervezni a nagy családi találkozást, Budapestről, Győrből is jönnek az unokák: 19-en ünnepelnek majd együtt, miután a pünkösdvasárnapi szentmisén a plébános is köszönti a házaspárt.

Nem mellékes, hogy Simonék gyermekei is „jubiláló házasok”, hiszen mindkét lányuk idén 35., fiuk pedig 25. házassági évfordulóját ünnepli – de a legfontosabb a szülők jubi­leuma.

Tegnapra egyfajta „hivatalos” köszöntést szervezett a falu vezetése, a képviselők is szakítottak időt a közös felköszöntésre. Molnár László polgármester többszörösen is meglepte Simonékat. Egyrészt Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordult, hogy köszöntse a jeles napon a simasági párt. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője tolmácsolta a kormányfő szavait: – A legnagyobb ajándék a teremtőtől, ha megtaláljuk azt az embert, aki a társunk lehet egy életen át, és még azon túl is – olvasta a levélből.

– Az önök mögött álló hatvan év minden bizonnyal tartogatott megpróbáltatásokat, de egymás melletti példaértékű kitartásuk joggal vívja ki nemcsak családtagjaik és falubeli ismerőseik, hanem mindannyiunk nagyrabecsülését – folytatta a köszöntést a képviselő. A gyémántlakodalom alkalmából minden látogató még sok-sok együtt töltött, boldog évet kívánt. – Amikor arról beszélünk, hogy család, hogy összetartás, akkor mindig szükség van példaképekre. Azt gondolom, hogy az önök házassága csupa ilyen példaértékű eseménnyel szolgálhat mindannyiunk számára – tette hozzá Ágh Péter.

– Nincsen szó. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. Nem tudunk szóhoz jutni – fogadta a köszöntést a megille­tődött pár.

A polgármester személyes ajándékát is átadta az ünnepelteknek: a múlt héten Rómában járt pápai audiencián Molnár László, és a Szent Péter-bazilikából hozott rózsafüzért a házaspárnak.