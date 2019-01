Hatvanheten mentek a retróvéradásra: segíteni jó – és nagy szükség is van rá

A virsli helyben főtt, a sört elvitelre kapták a véradók, ahogy a szerencsehozó lencsét is – így telt a retró véradás a szombathelyi vérellátóban. Nagyon sokan nyújtották a karjukat: hatvanheten jelentek meg.

Ezt ne hagyja ki! Legyetek gazdagok az újévben: a legjobb lencsés receptek egy helyen!

Az évváltó hosszú hétvégén is szükség van vérre, ezért, a készletek feltöltésére szervezett az Országos Vérellátó Szolgálat retró véradásokat a szilveszter előtti szombatra országszerte – Szombathelyre is. Összesen 67-en jelentek meg és 56-an adhattak vért. Volt, aki bevásárlás helyett jelentkezett inkább véradásra. – Teljesen véletlen, a nejem látta a felhívást, hogy lesz 29-én, és választhattam, hogy vagy vele megyek vásárolni, vagy eljövök – mondta Tápai István. Persze csak viccelt, nem a bevásárlás „megúszása” miatt jelentkezik rendszeresen donornak: évente három-négy alkalommal nyújtja a karját már 1984 óta.

– Hogy miért? Lehet, hogy banális, de szeretnék segíteni – mondta az éppen vérét adó Tarján Imre, aki sorkatonaként lett donor, akkor szabadnap járt érte, aztán rendszeres véradó lett.

– Szándékosan a hosszú hétvégére időzítettem, hogy az ünnep alatt is mindenkinek jusson – indokolta a véradás időpontválasztását az ugyancsak rendszeres véradó Nárainé Mihály Anita. A kislánya, Anna is elkísérte, segített anyukájának a reggeli elfogyasztásában. A virs­li helyben főtt, a sört pedig elvitelre kapták a véradók, ahogy a szerencsehozó lencsét is, ez külön ajándék volt a szilveszterre. Akinek újévi fogadalma, hogy véradó lesz, az már január 2-án jelentkezhet a szombathelyi vérellátóban, az újév első „kihelyezett” véradási helyszíne pedig a Kemenesalján lesz: január 3-án a csöngei orvosi rendelőben várják a donorokat.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS