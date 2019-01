Havazás utáni séta a befagyott gersekaráti Sárvíz-tó partja mentén (Fotógaléria)

A tó a falu határában fekszik, ezért nem csoda, ha ebben a hideg időben kevés ember jár arrafelé.

Vas megye egyik ékszerdoboza az eldugott helyen lévő Gersekaráti Sárvíz-tó. Nyáron előszeretettel használják a horgászok, de azért a látvány télen is gyönyörű, különösen ha a havazás fehérre festi a tájat. A tó a falu határában fekszik, ezért nem is csoda, ha ilyenkor kevés ember jár arrafelé, különösen, hogy az autó hőmérője mínusz 5 fokot mutatott. Csak a környező házakat őrző kutyáknak okoztam feltűnést, de az ugatásuk nem tántorított el abban, hogy sétáljak egyet a parton, és persze készítsek pár képet. Miután leesett a hó, biztosan nem járt arra senki, ugyanis csak az én lábnyomom látszódott a kavicsos járdán. A tó néhány kis résztől eltekintve teljesen be volt fagyva, a lékeket a hattyúk használták ki, de ők is csak négyen voltak. Az egész miliő a háborítatlan természet benyomását keltette, amit nem is akartam sokáig megzavarni.