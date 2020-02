Havazásra nem, de mutatjuk mire számíthatunk februárban Vas megyében

A február általában a farsangról híres, azonban lássuk, mi mást tartogat még nekünk ez a hónap?

Időjárás

Kifejezetten enyhe időjárással indult az év második hónapja, ami kis túlzással az egész hónapot előrevetíti. A népi időjóslásban különleges helyet foglal el február másodika. A hiedelmek szerint abból, hogy ezen a napon a medve meglátja-e az árnyékát, vagy sem következtetni lehet a tél hosszára. Amennyiben hiszünk a történet hitelességében, úgy hamarosan tavasz következhet, mivel vasárnap is a maihoz hasonló időre kell számítani, ami azt jelentené, hogy a medve meglátja majd az árnyékát.

Az idokep.hu hosszútávú előrejelzése szerint februárban a legmelegebb éppen elseje, ekkor a legmagasabb hőmérséklet 15 fok körül alakul. Viszonylag hamar megérkezik majd a hidegfront, de azért a napsütésről nem kell lemondanunk, hiszen enyhe februárra számíthatunk Vas megyében. A leghidegebb a hatodik nap lesz. Viszonylag kevés csapadékkal kell számolni, ami valószínűleg nem hó formájában érkezik majd meg.

Jeles napok februárban

Húshagyó kedd, hamvazószerda és torkos csütörtök is február hónapban van, egymást követő napokon tartjuk.

A Rákellenes világnapot február 4-én tartjuk 2000 óta, évről évre szeretnék felhívni a figyelmet a megelőzés fontosságára.

Szent Bálint avagy Valentin napját 14-én tartjuk, azonban nemcsak a szerelmesek napját ünnepeljük ezen a napon, de az epilepsziával élők világnapját is, melynek során az ezzel a betegséggel élőkre szeretnék felhívni a figyelmet.

Február 25-én Kovács Bélát, a Független Kisgazdapárt főtitkárát a megszálló szovjet katonai hatóságok jogtalanul letartóztatták és a Szovjetunióba hurcolták, ahol nyolc évet töltött fogságban. Ennek emlékére 2000-ben az Országgyűlés elfogadta a határozatot, és ezen a napon tartják a Kommunizmus áldozatainak emléknapját.

Programok, rendezvények

Február első hétvégéjén folytatódik a Merkantil Bank Liga pontvadászata, ahol a Szombathelyi Haladás a kiesés elkerüléséért harcol. Ez azt is jelenti, hogy a labdarúgással bővült az egyébként is széleskörű vasi sportpaletta. Természetesen nem csak sporteseményekre lehet számítani, hanem a Valentin nap alkalmából is számos porgram várható. Népszerű humoristák is érkeznek Szombathelyre, de a farsangi programoktól sem kell még elbúcsúznunk. A középiskolákban javában tart a szalagavatók időszaka.