Házi betlehem készült az Agora Kis esti bütyköldéjében, az advent jegyében

A Kis esti bütykölő foglalkozásán házi betlehemet lehetett készíteni az Agora – sportházban. Az alkalmazott technika ősi: a kosárfonás, az alapanyag a mai kor terméke: peddignád. A felnőtteknek szervezett szakkör népszerű, főleg a hölgyek körében.

Csütörtök este van. A sportház most csendes. Csak egy kis távoli teremből hallatszik ki valami szolid zaj. Halk beszélgetés, és egy szokatlan zizegő hang. Vékony vesszőcskék ütődnek egymáshoz, amint szorgos kezek között testté formálódnak a zsenge szálak. Az ismerős terem előtt megállunk. Mint mindannyiszor, a mostani illat is sokat elárul arról, mi zajlik éppen az Agora műhelyében. Hol mézeskalács meleg fűszeres illata tölti meg ezt a helyiséget, máskor sülő perec gőze hívogat, vagy a nyers agyag hideg földszaga, olykor meg festék, ragasztó, vagy ázott gyapjú illat jelzi, hogy éppen milyen anyaggal dolgoznak a gyerekek vagy felnőttek.

Ez a mostani illat messze repít. Az eső utáni erdő párája ilyen. Az ázott fa eregeti magából ezeket a súlyos molekulákat. De ilyen szaga van a kosárfonóműhelynek is, mert a fűzvesszőt be kell áztatni, hogy úgy hajoljon, csavarodjon, ahogyan a mester keze kívánja. Betlehem készül a kosárfonás mesterségének hagyományos fogásaival. Az alapanyag azonban nem fűzvessző, hanem peddignád. Hasonlít kicsit a vesszőre, de majdnem fehér, puhább, hajlékonyabb, a szálak azonos vastagságúak és hosszabbak, akár több méteresek is lehetnek. A kosárfonáshoz gyakorlott kéz kell. Erős marok, biztos csukló és vesszők ezrei által edzett ujjak.

A peddignáddal könnyebb és gyorsabb dolgozni, akár egy gyereknek is sikerülhet, átélve a sikerélményt, hogy a gondos, több órás fonogatás eredményeként a vékony „fafonalakból” valamilyen tetszetős tárgy keletkezik. A peddignádat, a rattant meglepő módon beszerezni is egyszerűbb, mint a fűzvesszőt, pedig ez egy ázsiai, trópusi esőerdőkben élő, kúszó törzsű liánnövény (rattanpálma, spanyolnád) rostja. Ez a pálmaféle egyébként a világ leghosszabbra megnövő növénye (akár 300 m is lehet). Tüskés szárával magasra kúszik a fák törzsén.

Az Agorában negyedik éve működik a Kis esti bütykölő, amely felnőtteknek szóló kézműves szakkör. Elsősorban a középkorú és idősebb hölgyek látogatják. Kéthetente csütörtökönként Kemény Kata vezetésével mindig más kézműves mesterség fogásait gyakorolhatják a résztvevők. A két óra alatt el is készül valamilyen konkrét, ma is használható tárgy. A sportházban nem ez az egyetlen ilyen jellegű program, hiszen az egykor önálló Gyermekek Háza „hozta magával” a kézművességet az új összevont intézménybe. Még a Bagolyvárban kezdődtek azok a szakkörök, foglalkozások sorozatok, amelyeknek fontos elemei voltak a különböző, sok esetben természetes anyagokat használó, a hagyományos kézműves technikákra épülő, manuális tevékenységek. Aztán, ahogyan a ház elköltözött a Jászai utcába, a kézműveskedés még inkább meghatározó eleme lett az intézmény arculatának. Sok kisebb-nagyobb teremben valódi otthonra talált a sokféle program. Nagyon sok ovis és kisiskolás csoport járt a tematikus sorozatokra, a hétvégi játszóházakat szívesen látogatták a családok, a nyári táborokban is sokféle dolgot lehetett bütykölni. Aztán a ház fizikai értelemben is beolvadt az Agorába, beköltözött az átalakított sportházba. A sok munkával kialakított otthonos kuckókból ki kellett költözni, be a sportház tágas, modern, kissé steril tereibe. Nem volt kis feladat megtalálni annak lehetőségét, hogyan lehet kihasználni és kitölteni programmal a nagyobb helyet, ugyanakkor megőrizni valamit az otthonosságból, a meghittségből. Változatlanul népszerűek a nagy múltú szakkörök, a kerámia, a repülőmodellező és a képzőművész szakkör. Minden héten szombaton délelőttönként a Kézműves kuckó, egyes vasárnapokon tematikus játszóház várja az ügyes kezű gyerekeket.

A Kis esti bütykölő is ebbe a sorba illeszkedik. Ez mégis egy kicsit más, mert felnőtteknek szól, és a hangulat inkább hasonlít a falvak egykori fonó, tollfosztó közösségi együttléteire, vagy a városok polgári egyleteinek összejöveteleire. Hiszen a résztvevők közben beszélgetnek, megtárgyalják, ki, mit főzött a hétvégén, milyen könyvet olvasott, milyen színházi előadást látott, vagy milyen munkákat végzett a kertben. Olykor recepteket cserélnek, néha jókat derülnek egy-egy vidám sztorin és persze a politika sem maradhat ki a szórásból. Baltavári Andrea nyugdíjas pedagógusként azért szeret ide járni, mert bütykölni jó, de együtt még jobb. Élmény közösségben alkotni, új technikákat tanulni, és egyre ügyesebbnek lenni. Mindez igazi kikapcsolódás. A kézműveskedés a környezettudatosságra való nevelésnek is fontos eszköze, hiszen amit meg tudunk csinálni, nem kell megvenni. Amit mi magunk csinálunk, jobban megbecsüljük. A tömegtermeléssel gyártott sorozattermékek világában ránevel minket a kézzel készített, egyedi tárgyak szeretetére. Különösen, ha környezetünkben található, a természetben keletkező anyagokat használunk. Így kevésbé szennyezzük a környezetünket. Andrea – aki biológiát tanított és szaktanácsadóként is tevékenykedett – azt mondja: a bütykölő-foglalkozásokon tanult kézművestechnikákat jól lehetett használni pedagógus-továbbképzéseken is. Véleménye szerint a különböző anyagok érintése, az ismétlődő aprólékos mozdulatok nem csak a kézügyességünket fejlesztik. Tapasztalat, hogy azok a gyerekek, akik sokféle kézműves mesterséggel megismerkednek, eredményesebbek az olvasás, írás, vagy a matematika területén.

A Kis esti bütykölő a tanévhez igazodik. Az év során egyebek mellett szőnek, fonnak, bőröznek, gyertyát készítenek, nemezelnek, gyöngyöt fűznek, varrnak, batikolnak. A foglalkozások olykor valamilyen jeles ünnephez, időszakhoz illeszkednek.

A betlehemkészítés az adventet alapozza meg. Jól halad a munka. A kis betlehem alja egy falap, melynek furataiba kerültek a „karók”. Ezek adják a vázat. Először „gyűrűfonással” körbefonták az aljzatot, majd peddigsínnel, a lapos peddignáddal sövényfonással folytatódott a művelet. Folyamatosan kell rá ügyelni, hogy kellően szoros és egyenletes legyen a fonás, és kialakuljon a kívánt forma. Közben állandóan áztatni kell, hogy jól lehessen a „fahuzalokkal” dolgozni.

Az összeszokott hölgytársasághoz ezúttal egy fiatalember is csatlakozott. Ő jár az élen. Hiába: a kosárfonás is inkább férfi műfaj. Neki kellően sűrű feszes, megfelelő formájú lett a kis adventi barlangja. Ellentétben szomszédjával, aki az egyik sort eltévesztette, ettől sehogy sem akar szépen megállni a fonat. Nincs mit tenni, vissza kell bontani a hibás sorig. A csapatnak van egy mozgássérült kerekesszékes tagja is. Lehet, hogy kicsit túl sokszor mártotta bele a lavór vízbe a kis alkotást, mert nem akar feszes lenni.

Mindenki dolgozik, nem sietnek, beszélgetnek. A Szent Család alakjait házi feladatként lehet otthon, a barlanghoz megfonni. Legközelebb sütés-főzés lesz. Mézeskalácsot díszítenek és szaloncukorhoz vajkaramellát főznek. Jöhetnek az ünnepek.