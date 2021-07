Házi kenyeret sütnek Csepregen

Csak amatőrök süthetnek kenyeret arra a versenyre, amit a Malomkertben rendeznek augusztus 7-én. Az otthon sütött vekniket 9 és 13 óra között lehet bemutatni.

Az ötletgazda egy tűzoltónő, Tájmelné Tóth Mária, a Csepregi Önkormányzat Tűzoltó Egyesület híradó-ügyeletese, aki tavaly részt vett egy hasonló országos versenyen Mosonmagyaróváron, és megnyerte a fehér kenyér kategóriát. A tűzoltókat is nevezte egy barna kenyérrel, az a sütés oklevelet érdemelt. Úgy gondolta, hogy Csepregen és környékén is megmozgatná a lányokat, asszonyokat egy ilyen megmérettetés, hiszen az elmúlt évben augusztus 20-án Ziembicki Erzsébet kezdeményezésére megalakult a csepregi hobbikovászolók köre, 26 taggal. De természetesen jöhetnek mások is a versenyre, akármilyen messziről is, csak az a feltétel, hogy előzetesen regisztrálni kell a [email protected] com címen.

A szakértő zsűrit egy neves pék testvérpár, Soproni Attila és Soproni Zoltán alkotja. A fődíj egy dagasztógép lesz, a további díjak között húsz kilogramm liszt, ajándékkosarak is lesznek. A nap a gyerekeknek is tartogat programot: megkóstolhatják a tavaly országos díjnyertes csepregi Babusgatóst zsíros kenyér formájában, a felnőttek helyi borokat kóstolhatnak.