Hegyháti krónikák 2. címmel jelent meg a gersekaráti Pintér György legújabb kötete

A háromszáz oldalas könyvben érdekes hegyháti és rábavidéki történeteket lehet olvasni.

Ahogy a cím is mutatja, ez már a második kötet a Hegyháti krónikák sorozatban. Az első rész hétszáz évet ölel fel a Hegyhát történetéből, a tatárjárástól 1956-ig, a mostani kötet pedig csaknem ezer év eseményeit tárja az olvasók elé, az 1051-es német-római támadástól egészen napjainkig.

– Korán, általában reggel öt és hét között szoktam dolgozni. Csend van és nyugalom, ez ideális ahhoz, hogy haladjak a könyveimmel. A Hegyháti krónikák első része négy és fél év alatt készült el, a második kötetnél már rutinosabb voltam, hiszen az előkészületi munkákkal együtt már csak két évre volt szükségem. Már majdnem végeztem a harmadik résszel is. És hogy mi van benne? Minden, ami az első két részből kimaradt.

Pintér György megjegyzi, hogy minden történetnek van valós alapja. Az írást mindig gondos kutatómunka előzi meg, ezekre támaszkodik az egyes novellákban. A Hegyhát és a Rába völgye van a szerző érdeklődésének középpontjában. Könyvei többségénél nagy segítségére volt a vasvári születésű Mozsolics Amália hagyatéka, aki 1945–46-ban komoly néprajzi gyűjtést végzett a Hegyháton: régi történeteket írt össze kuruzslókról, boszorkányokról, betyárokról.

A Hegyháti Krónikák második részében Csákánydoroszló kap nagyobb szerepet. Az egyik novellából egy török időkből származó esküvő tragikus eseményeit ismerhetjük meg, amely végül is csákányi vérmenyegzőként vált ismertté. Azt mutatja be, hogy egy helyi házassági ceremóniát hogyan vertek szét a törökök 1580-ban. A történet korábban sem volt ismeretlen, Kölcsey Ferenc is megemlítette egyik versében. A csákányi mellett még huszonegy település izgalmas krónikája szerepel a kiadványban. Az olvasmányosság kedvéért a szerző pluszszereplőket is adott az egyes történetekhez, és igyekezett a helyi tájszólásokat használni a könyvben, ezzel is gazdagítva a tartalmat.

Pintér György végzettsége szerint magyar, orosz és történelem szakos tanár, jelenleg a Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeumban dolgozik tárlatvezetőként és múzeumpedagógusként. Többkötetes szerző, könyveinek alapja a térség gazdag történelme és néprajza. Több új kiadványt tervez még erre az évre: egy történelmi témájú könyvet Hősök a ködből címmel, és egy mesekönyvet, amelyben ismét a Vasi Hegyhát kap szerepet.