Helyi járatok, városi újság, média, stadion – összeül a közgyűlés

Nyolc hónap után ma összeül a szombathelyi közgyűlés: a helyi közösségi közlekedéssel, az Agora Szombathelyi Kulturális Központ és a médiaközpont átszervezésével kapcsolatos döntések mellett a Haladás Sportkomplexum Fejlesztő NKft. átadás-átvétele is napirendre kerül.

Ezt ne hagyja ki! Már a Gyurcsány-párt képviselője is a dugókra panaszkodik

A kiküldött meghívó alapján húsz napirendi pontot vitatnak meg, abból négyet zárt ajtók mögött. Hosszúnak ígérkezik az első napirend: dr. Nemény András polgármester 2020. október végétől számol be az eltelt időszak fontosabb eseményeiről és a városvezető átruházott hatáskörben hozott döntéseiről. Az előterjesztésből látszik: a 2020. november 4-étől hatályos különleges jogrendben összesen 269 határozatot, 7 normatív határozatot hozott, továbbá 32 rendeletet fogadott el a polgármester.

A közgyűlés dönthet arról is, értékesítik-e a Kisfaludi Strobl Zsigmond által alkotott Lenin-szobrot, amit 1990. március 30-án távolítottak el a Március 15. térről. Arra ugyanis vételi ajánlat érkezett az önkormányzathoz. Az értékesíthetőségért át kell sorolni más – üzleti vagyon – körbe.

A helyi közösségi közlekedéssel kapcsolatosan is döntenek ma a képviselők. Mint arról korábban írtunk, 2022. január 1-jétől a Volánbusz Zrt. helyett a Blaguss Agora Hungary Kft. üzemeltetheti a helyi járatokat Szombathelyen. Az előterjesztésből az is kiolvasható, hogy az önkormányzat és a Volánbusz Zrt. között elszámolási vita is kialakult. A társaság a tavalyi évre vonatkozóan még 365 millió 791 ezer forintot vár, a városvezetés ezzel szemben mindössze 176 millió 566 ezer forint ellentételezés kifizetését látja indokoltnak. 2021. évre egyébként ennek éves mértékét 773 millió 381 ezer forintra kalkulálja a cég.

Az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokkal kapcsolatosan is várhatók döntések, és az Agora Szombathelyi Kulturális Központ, valamint a médiaközpont átszervezése kapcsán is számíthatunk vitára. Az önkormányzati televízió és újság éves működési költségeihez több mint 160 millió forintot igényel az önkormányzattól. Ismeretes, a költségek csökkentése érdekében tavasszal nyolc embert bocsátottak el a társaságtól, emellett felmondták a Géfin Gyula utcai székház bérleményét is március 1-jével, hat hónapos határidővel.

Az önkormányzati hetilapnál ugyanakkor bővítést tervez a megbízott cégvezető, Horváth Zoltán. A szombathelyiek újságját szeptember 1. után a környező falvakban is terítenék, ha a közgyűlés rábólint. A hivatalos kommunikáció a hirdetési piac változásait hozza fel érvként, azonban nem lehet eltekinteni attól a ténytől sem, hogy elsősorban az 1-es számú választókerület településeit célozzák a kiadvánnyal.

A végéhez közeledhet a Haladás Sportkomplexumfejlesztő NKft. átadás-átvételének folyamata is. Ebben is döntenek a képviselők a ma 9 órakor kezdődő közgyűlésen.