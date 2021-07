Helyreállítják az útburkolatot a körmendi Bástya utcában

Megkezdődött az útburkolat helyreállítása a Bástya utcában, ezért az azt körülvevő területeket le kellett zárni, és autóval nem lehet behajtani egy darabig.

Ezt ne hagyja ki! Az LMBTQ-propaganda célkeresztjébe került a gyermekvédelmi törvény

Mint ahogy arról már korábban beszámoltunk: a körmendi önkormányzat és a Vasivíz Zrt. összefogott, hogy közösen, konzorciumban valósítsák meg a vízvezeték-rekonstrukciót a belvárosban. Ehhez a Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyertek támogatást, amiből még májusban meg is kezdődtek a munkálatok. A vezetékeket kicserélték akkor, és mivel a beruházás útburkolatbontással is járt, azt most kezdték el az eredeti állapotába vissza­állítani. A felület helyreállítása miatt erre a hétre lezárták a Bástya utca Vida József moziköz és Bem József utca közötti szakaszát, ahol előkészítési munkákat végeznek a szakemberek, jövő héten pedig a kivitelező megkezdi az aszfaltozást a nyomvonalon. Gyalog és kerékpárral ez idő alatt a járdán továbbra is lehet haladni, és az áruszállításra is lehetőséget biztosítanak.

A területet előreláthatólag két hétre zárják le a közlekedés elől, de amint lehet, a helyreállított útszakaszt megnyitják a forgalomnak. Addig is azonban a lakosok, a közlekedők türelmére van szükség – tudtuk meg a helyszínen. Az útlezárás időtartama alatt lehetőleg más útvonalat használjanak, kerüljék el a Bástya utcát, a parkoló gépjárműveket pedig helyezzék a munkaterületen kívülre – ez a kérése a cégnek és az önkormányzatnak.

Bebes István, Körmend polgármestere lapunknak előrevetítette: ez a mostani helyreállítás pár éves ideiglenes állapot lesz.

– Nem toldozgatni-foldozgatni szeretnénk, hanem nagyon fontos szerepet szánunk a Bástya utcának, már kész tervekkel rendelkezünk, amelyeket szeretnénk is megvalósítani a következő támogatási ciklusban. Az utca teljes felújítását kívánjuk elvégezni egészen a piacnál lévő körforgalomig, ami az előzetes felmérések alapján mintegy százmillió forintba kerülne. Amint a szükséges pályázati források rendelkezésre állnak majd, hozzálátunk a teljes szakasz megújításához – szögez­te le a polgármester.

Kiemelt képünkön: Autóval nem lehet behajtani a Bástya utcába, de a gyalogosok és a kerékpárosok továbbra is közlekedhetnek itt