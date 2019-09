Helytörténeti gyűjtés Szarvaskenden

Helytörténeti gyűjteményt készítettek Szarvaskenden. A hagyományok éltetését hangsúlyozta a megnyitón a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos.

– A családfák gyökerei az emlékezet talajába kapaszkodnak, onnan nyerik az ágak az éltető erőt. Ez a gondolat nemcsak a családra, hanem általában a közösségekre, a faluközösségre is igaz – fogalmazott V. Németh Zsolt Szarvaskenden a helytörténeti gyűjtemény avatásán. A falu mindennapi emlékeit gyűjtötték és rendezték kiállításba a helyiek, ezt méltatva az értékőrzésről beszélt a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos.

– A népi építészetből sok elem ma is használható, a cserépedényekben ma is remek levest lehet főzni – sorolta. – Mindezt azért, hogy fel tudjuk mutatni a sokszínűséget, amit a magyarság kultúrája jelent. Egyszeri és megismételhetetlen a szarvaskendi közösség is, és majd jönnek újak, akik mást tartanak fontosnak, és nekik itt lesz hozzá alap – mondta.