Helytörténeti kötet fűzi egybe a lapokat a frontról a peresztegi Szedenik család hagyatékából

Első világháborús tábori levelezőlapokat tart egyben és örökít meg a Szedenik család hagyatékából szerkesztett könyv, amely Ady Endre versének első sorát kölcsönzi címként: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán.”

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halétel kerüljön az asztalra karácsonykor!

Sudár Lászlóné Molnár Zsuzsanna munkája a Szülőföld Könyvkiadó gondozásában jelent meg: Dr. Szedenik Jenő képes levelező- és tábori lapjai Iluska húgához 1914–1916-ból. A csepregi könyvbemutatón a több mint tízkönyves, életműdíjas szerző elmondta: a Szedenik családdal, Annával az egyik csepregi búcsún ismerkedett meg. A sors és a szimpátia hozta össze őket, levelezőtársak lettek. Így derült ki, hogy a családnak van egy gyűjteménye, amely 121 képeslapból és borítékból áll a nagy háború idejéből. Zsuzsanna megrendítőnek találta, hogy egy család száz éven át őrizgeti a felmenők dokumentumait. Elhatározta, hogy kiállítást rendez belőlük, ami létre is jött a Csepregi Honismereti Kör megalapításának 50. évfordulóján. Az volt a vágya, hogy a levelezőlapok könyv formájában is megjelenjenek, hiszen a gyűjteményt így lehet odaadni a nagyközönségnek.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az I. világháborúban katonaként szolgáló dr. Szedenik Jenő Peresztegen született a testvéreivel együtt, ott volt édesapjuk, Szedenik Fülöp kántortanító, népiskolai könyvíró és költő, aki horvát nyelvű verseket is írt, hogy a magyarországi horvátok érzelmeit táplálja, és számos jelentős magyar költeményt lefordított horvátra. Fiának, Jenőnek nyughelyét nem véletlenül gondozza a Csepregi Horvát Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Kissné Krály Mária.

A Szedenik családról megtudjuk a könyvből, hogy Lengyelországból származó, 400 éves nemesi család volt, az Alsóbüki előnevet viselték. Címerük máig látható egyes csepregi házak homlokzatán. A család nemesi származását a néptanító nagyon a szívén viselte, fennmaradt az az 1908-as levél, amelyben a Magyar Királyi Belügyminisztériumhoz fordult a nemesség elismertetésére. Négy gyermeke érte meg a felnőttkort: Jenő 1889-ben, Mária Anna Irma 1893-ban, Ilona (Iluska, akihez a tábori levelezőlapok szólnak) 1895-ben, József 1898-ban született.

A Szedenik testvérek levelezéséből csak Jenő lapjai maradtak meg, amelyeket Iluska őrzött, aki mindvégig Peresztegen maradt. Az ő levelei, amiket bátyjának a frontra írt, elvesztek. Jenő Budapesten végzett jogot, 1914 júniusában nevezték ki bírósági jegyzőnek, egy hónap múlva letette a hivatali esküt, augusztusban már a frontra szállítását várta a 48. gyalogezrednél, a nagykanizsai gyalogsági laktanyából írt 19 éves húgának, akivel szorosan kötődtek egymáshoz.

A katonák számára a levelezés volt az egyetlen kapcsolat a hátországgal, a nyitott levelezőlapokon rossz híreket nem lehetett közölni, sem a harctéri viszonyokról, a front földrajzi helyéről nem szabadott információkat adni. A tábori posta ritkán járt, úgyhogy panasznak nem sok helye volt, Jenő inkább megnyugtató sorokat próbált írni a húgának. Nem fázik, a téli ruha nem hiányzik, nem is hordanak köpenyt, ne féltse őt a hidegtől. Az egyetlen árulkodó jel az az egyes lapokon megfogalmazott óhajtó mondat: Csak már béke lenne! A valódi helyzetről dr. Szedenik Jenő csak a háborút követően, évekkel később írt, például így: „Sorra vettem a jó vitézeket: / De kevesen vagyunk, de sok is elesett.” A Talizmán című költeményt, amely arról is tanúskodik, hogy „borgőzben és pipafüstben” nyert menedéket a lélek, a csepregi könyvbemutatón felolvasták a Farkas Sándor Egylet ünnepi műsorában. A könyvhöz Dénes József írt történelmi bevezetőt, a megjelenését Vlasich Krisztián polgármester és a csepregi önkormányzat támogatta.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS