Hepatitis-szűrést tartottak a hétvégén Szombathelyen

Ingyenes és igény szerint anonim hepatitis-szűrést tartottak a Markusovszky kórházban.

A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete idén újra ingyenes hepatitis B- és C-szűrést szervezett országszerte, így Szombathelyen is.

A gyors, anonim szűrésen részt vevők az eredmény mellett – melyre mindössze 15 percet kellett várni – jó tanácsokat is kaphattak a fertőzés elkerüléséről, megelőzéséről. Az egyesület arra is rá kívánja irányítani fi gyelmet, hogy ma már három hónap alatt tünetmentesen gyógyulttá tehető a fertőzött, ezért nem kell félni a szűréstől. A hepatitis C évekig, akár évtizedekig tünetmentes lehet, azonban fokozatosan májkárosodást okozhat, a panaszok pedig javarészt már előrehaladottabb állapotban mutatkoznak.

Emiatt a fertőzöttek nagy része nem is tud betegségéről. Magyarországon nagyjából hetvenezer ember lehet érintett hepatitis C vírusfertőzésben, de közülük körülbelül csak húszezer tud erről. A cél az, hogy az eddig nem felderített fertőzötteket minél hamarabb megtalálják, és még időben meggyógyíthassák. Mukics Miklóst nem a kíváncsiság hajtotta a szűrésre, egészségügyi problémáinak okát szerette volna ilyen módon feltárni. Ő mindkét vírus ellenőrzését kérte. Egy gyors regisztráció és egy kis tűszúrás után pedig percek alatt meg is kapta az eredményt.