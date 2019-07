Heroldi teendőket teljesít Arató András Kőszegen

Közeledik a város egyik legnagyobb hagyományos rendezvénye: tizenharmadik alkalommal zúg az ágyú, csapnak össze a várvédő vitézek a török sereggel. Meglepetést is tartogatnak, egészen a hétvégéig titokban tartották, hogy Hide The Pain Haroldnak is fontos szerepe lesz az eseményen.

Ezt ne hagyja ki! Ha a Balatonon vagy. Vagy ha oda készülsz. Vagy egyszerűen csak szereted a magyar tengert. Klikk ide és mentsd is el: likebalaton.hu! Arató Andrást, azaz Hide The Pain Haroldot keveseknek kell talán csak bemutatni, ő az a kőszegi születésű férfi, akit fotói tettek világszerte ismertté: arca mémekről, azaz interneten terjedő humoros képekről mosolyog vissza ránk. Augusztus első hétvégéjén, az augusztus 2-4-e közötti rendezvény szombati napján találkozhatnak vele az ostromnapokra látogatók, hiszen Hide The Pain Harold hírvívő lesz Jurisichék és a török sereg harcában. Szerepét a rendezvényt beharangozó tájékoztatón fedte fel. – Nagyságos dámák, vitézlő nemzetes urak! Jurisich várkapitány uram heroldjaként, hírvivő futáraként most érkeztem Bécsből, Ferdinánd királyunktól. Elmondtam neki kapitány urunk üzenetét, hogy nagy a veszedelem, jön Szulejmán hatalmas sereggel, kell a segítség – vezette fel első megbízatását a herold. Habsburg Ferdinánd válaszát hozta akkor, miszerint a kérést szívesen fogadta az uralkodó, imáin kívül más segítséget – pénzt, lovat, fegyvert – nem tud felajánlani. Hide The Pain Haroldot a rendezvény több helyszínén lehet majd felfedezni, és a meglepetés sem marad el. Arató Andrástól megtudtuk: szülővárosába húz a szíve, ezért vállalta a szereplést az eseményen. Azt is elmondta: nagyon várja az ostromnapokat, ahol nemcsak Jurisics Miklós, hanem a látogatók rendelkezésére is áll – egy-egy fotó, beszélgetés erejéig. Addig készüljünk: Kőszeg ostroma az I. Szulejmán szultán által vezetett török hadsereg 1532-es hadjáratának eseménye volt. A kőszegi vár több mint három hétig ellenállt a török támadásoknak Jurisics Miklós várkapitány vezetésével. A várvédőket segítette az időjárás is. Reméljük, a közelgő ostromnapokon is kegyes lesz a közönséghez.