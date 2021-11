Hétfőtől újabb korlátozások lépnek életbe Ausztriában

A szövetségi kormány vasárnap országos zárlatot hirdetett a be nem oltottak számára. Ez éjfélkor lép hatályba. A zárlatok és a kijárási korlátozások minden nem beoltott személyre tizenkét éves kortól érvényesek. A kormány megismételte a védőoltások arányának növelésére irányuló felhívását, és más lehetséges intézkedéseket is kilátásba helyezett.

„Az új fertőzések száma magasabb, mint valaha“ – foglalta össze Alexander Schallenberg kancellára covid jelenlegi ausztriai helyzetét. Ezért, ahogyan az már várható volt, a kormány lépésről lépésre haladó tervének ötödik szakaszát hozzák előre. A vasárnapról hétfőre virradó éjszaka lépnek életbe ezek a szigorítások – írja a magyarok.orf.at.

Wolfgang Mückstein egészségügyi miniszter szerint a ki1járási korlátozások országszerte vonatkoznak azokra, akik „sem nem oltottak, sem nem a betegségből kigyógyultak“. Tizenkét éves korig a gyermekek mentesülnek a korlátozások alól.

Csak kivételes esetekben hagyhatják el az otthonukat

Schallenberg szerint a magánlakások „csak kivételes esetekben hagyhatók meg“. A 2-G a jövőben a napi szükségleteken túlmutató kereskedelemre is vonatkozik. A be nem oltott embereket eddig is kizárták a vendéglátó helyekre, sportlétesítményekbe és fodrászatokba való belépésből.

Továbbra is lehetőség van orvoshoz és más egészségügyi szolgáltatásokhoz fordulni, illetve oltást kapni. Lehetőség lesz az „alapvető vallási szükségletek kielégítésére“ és az iskolába vagy egyetemre járásra is. A tizenkét év alatti gyermekek teljesen mentesülnek a korlátozások alól. Az első alkalommal beoltottak PCR-teszttel „mentesíthetik“ magukat. A rendőrség ezentúl a kiskereskedelemben is ellenőrizi, hogy betartják-e az előírásokat.

„Következetes“ ellenőrzések és szankciók

Schallenberg azt is mondta, hogy „nagyon fontos“, hogy az intézkedéseket „ne csak betartsák, hanem nagyon egyértelműen ellenőrizzék is“. „Nagyon következetes ellenőrzések és nagyon következetes szankciók“ lesznek. Karl Nehammer belügyminiszter „szoros ellenőrzési hálózatot“ jelentett be. A kereskedelem szempontjából semmi sem változik, kivéve, hogy a rendőrség fogja ellenőrizni a szabályok betartását – mondta Nehammer.

Schallenberg szerint a szövetségi tartományok „természetesen“ szabadon hozhatnak további intézkedéseket. Mückstein rámutatott, hogy „fontos és helyes lépés“, ahogy Felső-Ausztria és Salzburg az élre állt. Bécs azt is megmutatta, hogy „helyes és bátor volt az elszántság“. A lezárás volt most az azonnali, szükséges intézkedés, mondta Mückstein.

A média már szombaton részleteket közölt a be nem oltottakat érintő zárlatról. Hivatalosan a rendeletet még vasárnap este jóvá kell hagynia a Nemzeti Tanács főbizottságának. A rendelet egyelőre november 24-ig érvényes, utána meg kellene hosszabbítani.

A lezárás mintegy kétmillió embert érint

Az APA becslése szerint a be nem oltottakat érintő zárlat mintegy kétmillió embert érint. Ismeretes, hogy Ausztriában körülbelül 5,8 millió ember rendelkezik aktív oltási igazolással. Szintén ismert a tizenkét év alatti gyermekek száma – ez jó egymillió, akik továbbra is mentesülnek a be nem oltottakra vonatkozó zárlat alól.

Az oltottak és a gyermekek mellett azok is mentesülnek a zárlat alól, akik az elmúlt 180 napban gyógyultak ki valamilyen fertőzésből. Az APA szerint ez közel 210 000 embert jelent. Itt azonban két kétértelműség van: Nem világos, hogy közülük hányan kaptak már védőoltást. És az sem világos, hogy a felépültek közül hányan vannak tizenkét év alattiak, és ezért egyébként is mentesülnek a zárlat alól.

Így a 8,9 millió lakosból körülbelül kétmillió ember marad, akiket a zárlat valamilyen formában érinthet. Ugyanakkor azok számára is könnyebbséget jelent, akik már megkezdték az oltást, de még nem kapták meg az összes szükséges oltóanyagadagot. Ez körülbelül 356 000 embert jelent.

A szakértők további intézkedéseket sürgetnek

Eközben a szakértők további intézkedéseket sürgetnek. Vasárnap az Orvosi Kamara elnöke, Thomas Szekeres az ORF „Pressestunde“ című műsorában azt mondta, hogy például a több munka a háziorvosi rendelőben „okos intézkedés“ lenne. „Amire ezen kívül mindenképpen szükség van, azok az érintkezési korlátozások“ – mondta az orvosi kamara elnöke. „Ahogy jelenleg kinéz, fennáll a triázs veszélye.“

Már pénteken neves tudósok nyílt levélben szólaltak fel – és messzebbre mutató intézkedéseket követeltek. A többek között Dorothee von Laer, Andreas Bergthaler és Florian Krammer virológusok által aláírt dokumentum „következetes intézkedéseket követel a kontaktus csökkentésére“, az oltási arány növelését és kötelező PCR-teszteket még a beoltott személyek esetében is.

Konkrétan a szakértők kötelező FFP2-maszkot javasoltak beltéren, valamint kötelező PCR-vizsgálatot a helyiségekben, a beoltott és a gyógyult emberek esetében is: „A 2-G-nek 2-G Plusznak kell lennie; ezt következetesen végre kell hajtani és ellenőrizni is kell“. Az iskolákban az egész területre kiterjedő PCR-vizsgálatokat is alkalmazni kell a fertőzött tanulók és háztartásuk tagjainak izolálására, és így a fertőzési láncok megszakítására. A munkahelyeken a nem beoltott embereknek is PCR-tesztet kellene végezniük a kevésbé megbízható antigéntesztek helyett. A munkahelyi 3-G szabály hétfőtől kivétel nélkül érvényes.