Heyjoe – Németh Tamás vitte térképre a kéktúrát

Mindössze pár ezer ember van a világon, akiknek a Hey Joe-ról nem elsősorban Jimi Hendrix jut eszébe, hanem a kéktúra, pontosabban a heyjoe.hu kéktúratervező oldal. Azt azonban még közülük is kevesen tudják, hogy az oldalt a Káldon élő Németh Tamás találta ki, hozta létre és tartja karban mind a mai napig.

Vas megye legnagyobb összefüggő erdőségének, a Farkas-erdőnek a bejáratánál beszélgettünk a honlap létrejöttéről és a túrázásról. Tamásnak az erdei környezet egészen kiskorától kezdve természetes közege volt, a hétvégéket és sokszor a hétköznapokat is a fák között töltötte, leginkább játékkal, néha gombászással. Tudatosan túrázni, tehát amikor nemcsak sétálgatott az erdőben, hanem ezt valamilyen céllal tette, 2008-2009 környékén kezdett, a kéktúrázásnak pedig 2010 augusztusában állt neki, amit szeretett volna dokumentálni. Gyorsan kiderült azonban, nincs az interneten olyan tematikájú oldal, amelynek segítségével a kéktúrán megtett utat saját maga és ismerősei nyomon tudnák követni. Elhatározta hát, hogy kifejezetten ebből a célból készít egy honlapot, amit nem sokkal később továbbfejlesztett, így azt már használhatta a többi kéktúrázó is.

A kéktúrázás

Ezen a ponton tegyünk egy kis kitérőt azok kedvéért, akik nem tudják, mi az a kéktúrázás. Az Országos Kéktúra Magyarország északi tájain végighaladó, az Írott-kőtől Hollóházáig tartó, folyamatos, jelzett turistaút. Hossza több mint 1100 km. Ez Magyarország és Európa első hosszú távú turistaútja, a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli Kéktúrával és az Alföldi Kéktúrával része az Országos Kékkörnek. Teljesítése semmilyen kötöttséggel nem jár, az útvonalat bárhol el lehet kezdeni, bármelyik irányba el lehet indulni, és időkorlát sincs megszabva. Közel nyolcvanéves történelme alatt több mint 6700-an teljesítették az Országos Kéktúrát, amit 2020-ban, a National Geographic a világ leginkább ajánlott huszonöt utazási célpontja közé sorolt.

A kéktúrázásnak tehát nemcsak nagy hagyománya van, de komoly rangja is. Végigjárása a hossza miatt egyáltalán nem egyszerű, jól példázza ezt, hogy évente mintegy 12 ezer igazolófüzetet adnak el, miközben a sikeres teljesítők létszáma csupán évi néhány százzal nő. 2017-ben ebbe a néhány százba került bele Tamás is, akinek végül hét évig tartott az út, igaz, ebből a hét évből két éven át nem a kéktúra útvonalát járta. Figyelme ekkoriban a teljesítménytúrázás felé fordult. A Kinizsi 100-at – ahol száz kilométert kell megtenni 24 óra alatt – háromszor, az Iszinik 100-at (A Kinizsi 100 ellenkező irányból és ősszel, tehát lényesen nehezebb) ötször, míg a 130 km hosszú Rockenbauer Pál Teljesítménytúrát ugyancsak háromszor teljesítette.

Heyjoe

Na de vissza a kékre! Ahogyan telt az idő, egyre többen kezdték használni a heyjoe-t. Ma már, aki komolyan gondolkozik a kéktúrázásban, és az interneten kutakodik az útvonal, a szálláslehetőségek, vagy túrabeszámolók után, előbb-utóbb óhatatlanul belefut a Tamás – és jó néhány segítője – által szerkesztett oldalba, és jó eséllyel maga is ezt a térképet böngészi majd, amikor nyakába veszi a rengeteget. Az oldal két részből áll: egyrészt van, ahol magát a túrát lehet rögzíteni, ez egyfajta digitális túranaplóként funkcionál, és van egy útvonaltervezős része. Ez persze nemcsak egy egyszerű csík a térképen, szerepelnek rajta a folyamatosan frissülő adatok a tömegközlekedésről, a pecsételő helyekről, a sátrazási pontokról, de még a túra során önként segítséget nyújtó túratársak elérhetőségei is megtalálhatók itt, akárcsak az aktuális erdőlátogatási korlátozások. A legnagyobb nehézség éppen ez utóbbival van. Nincs ugyanis egy központi adatbázis, ahonnan ezek az adatok lekérhetők, ezért ezt minden egyes – a kéktúra vonalán működő – vadásztársaságtól külön kell megkérni. Márpedig ha egy túrázó úgy keveredik az erdőbe, hogy vadászat van, az kellemetlen mindkét félnek, elsősorban a nyilvánvaló balesetveszély miatt, de ha például valaki elmegy túrázni az ország másik végébe, és belefut egy vadászat miatti lezárásba, komoly bajba kerülhet. A Cserehátnak például van olyan szakasza, ahonnan naponta két busz indul, aki ezt lekési, az ott ragad éjszakára is – magyarázza Tamás.

Hivatkozási pont

Nem túlzás kijelenteni, hivatkozási pont lett az oldal. A heyjoe egyébként Tamás korábbi nickneve, amikor elkezdte magának szerkeszteni az oldalt, nem volt oka ezen változtatni, most pedig már, hogy kéktúrázók ezrei számára nyújt kapaszkodót a legfontosabb kérdésekben, megint csak nincs értelme megváltoztatni.

Tamás, ha csak teheti, a hazai erdőket járja, ritkán, de előfordul, hogy Erdélyben vagy az Alpokban rója a turistautakat, de mint meséli, neki a hazai táj az igazi közege, sajnálja az időt, amikor nem itthon van. Számára a kéktúra sem ért véget 2017-ben, most másodszor járja a távot, az út harmadával van meg. Azóta, mióta először elkezdte, rengeteget változott a túra, leginkább a táj, és néhol persze az útvonal is, szerencsére a felfestések mennyisége és minősége is sokat javult, de persze azért most is figyelni kell, hiszen mindig az az út csalogatja az embert, ami lefelé visz, és ami szélesebb, könnyű elvéteni a helyes irányt.

Kiemelt képünkön: A kéktúratervező oldal létrehozója, Németh Tamás Vas megye legnagyobb összefüggő erdőségében, a Farkas-erdőben