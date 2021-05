Hiányzik a munkaerő Vasban is a vendéglátásból, a Covid alatt máshol helyezkedtek el

A terasznyitás szinte eufórikus örömöt okozott, de van-e elég munkaerő a vendéglátásban? Mi várható hosszú távon, miután a bezártság hosszú félévében sokan más szakmákban kerestek és találtak biztos egzisztenciát? A két fürdőturizmusban erős vasi városban érdeklődtünk olyan szakemberektől, akiknek széles ismeretségi köre révén elég széles rálátásuk van a helyzetre.

Ezt ne hagyja ki! Csak a megszorítást és a hitelt ismeri a baloldal

– Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy tőlünk nem ment el senki, köszönhetően a gyors átszervezésnek és az ételkiszállításnak. Egy kicsit kevesebb pénzért minden dolgozót meg tudtunk tartani. A rendes bérüket megkapták, csak nem jöttek plusz órák, a szokásos borravalók – tudtuk meg Kiss Istvántól az egyik sárvári bisztróban. Amint mondta, a hat-hét hónap nagyon sok volt. Van olyan család, ahol az apa, anya és a felnőtt gyerek is a vendéglátásban dolgozott, és mivel elvesztették a munkahelyükkel a teljes megélhetésüket is, pályát kellett módosítaniuk. Sokan elmentek gyárakba dolgozni, vagy mesteremberek mellé új szakmát tanulni. Így most sok szakács és pincér hiányzik.

Kiss István úgy véli, hogy pár év múlva ez még inkább így lesz, akkor fog tetőzni az, ami a mostani bizonytalanságból ered: a szülők nem fogják engedni a gyerekeiket ebben az irányban továbbtanulni, hogy inkább a biztos egzisztenciát keressék. Sárváron mindössze két-három vállalkozó volt, aki minden alkalmazottját meg tudta tartani. Voltak, akik részlegesen bocsátottak el munkaerőt, vagy fele pénzért foglalkoztatták az embereiket. A jövőre nézve is nagy a bizonytalanság.

– Budapest terasszá változott, ezrek és ezrek mentek az utcára szórakozni. De a vendéglátás nyolcvan százaléka nem fogja átvészelni, ha még egyszer zárás lesz, mert még egyszer ilyen hat hónapot nem tudunk végig vinni, akár a saját kárukra. Azt várjuk, hogy idén nyáron lesz egy erős belföldi turizmus. Sárvárra sokan szoktak jönni Csehországból, nem tudni, hogy idén megindulnak-e, lehet, hogy nem – fogalmazott Kiss István, aki szállással is foglalkozik.

Erről a témáról elmondta: nem rózsásak az előfoglalások, ötven százalékkal visszaesett a kis vállalkozásoknál. Ilyenkor a július-augusztus már tele szokott lenni, most csak a fele van, zömmel magyar vendégekkel. És még közülük is öt-tíz százalék lemondta, amikor múlt héten közzétették, hogy csak azok ülhetnek be étterembe maszk nélkül, akiknek van oltási igazolványa. Még mindig vannak, akik nem akarják megérteni, hogy be kell oltatni magukat.

Bükfürdőn Pereznyák Zoltán úgy tájékoztatott, hogy nagyon nehezen vészelték át az elmúlt fél évet, hitel hitel hátán. Próbálták megtartani a dolgozókat, de a minimális forgalom és a magas fenntartási költségek mellett nem nyereség, hanem veszteség jött ki. 2019-hez képest harminc százalékos most a dolgozói létszám. Voltak, akiktől közös megegyezéssel váltak meg, mások maguktól mentek el. Volt, aki megígérte, hogy a nyitáskor visszajön, de nem jött. Elmentek ács mellé vagy bútorgyárba dolgozni.

– Most azonnal tíz embert tudnánk foglalkoztatni, és hiába hirdetem. Kellenének kézilányok, szakács, pincér… A hentes, akivel 17 éve együtt dolgoztunk, szerencsére visszajött. Próbálom a régieket visszaszerezni, de a bizonytalanság miatt nem igen jönnek, még nem tudni, lesz-e visszafertőzés, újabb zárás ősszel – mondta Pereznyák Zoltán. – A vendéglátásnak, turizmusnak nagyon odavágott a Covid, miközben az építőipar, a kereskedelem dübörög, ott biztonságosabb munkahely van. Éhbérért a családosok nem akarnak dolgozni. A büki és a lövői gyár jól fizet, sokan oda mentek a vendéglátásból. Itt még az van, akinek a szíve itt van, annyira szereti a szakmát.

Az étteremvezető előre nézve arra számít, hogy kemény lesz az a világ, amikor hétvégeken majd még egyszer ennyit kell fizetni, hogy egyáltalán legyen ember, aki kiszolgálja a vendégeket. Jelenleg 30-40 százalékkal kellene emelni az ételek árait, hogy emelni tudják a béreket. Csak 20-30 százalékos emelésnél 3000 forint lenne egy rántott hús.

A magyar ember pedig oda szeret menni, ahol nagyon finomat kap nagyon kedvesen, viszonylag alacsony áron. Eközben az van kilátásban, hogy minden drágul, egy hónap alatt 250-300 forinttal drágultak a húsok, megy fel az üzemanyag ára… Abban bízunk, hogy a SZÉP-kártyákon sok pénz van, így mégis lesz vendég a nyáron. A vendégnek fel kellene mutatni az oltási igazolványát, és ha nincs neki, küldjem el? Nehéz idők jönnek.

Kiemelt képünkön: Kiss István szerint Sárváron mindössze két-három vállalkozó volt, aki minden alkalmazottját meg tudta tartani