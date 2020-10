Kőszegi szüreten jártunk, kivételes napsütésben

Kétszer verte el a jég a szőlőt, és támadásba lendült a foltosszárnyú muslica is, ennek ellenére nem volt rossz év az idei, a termés mennyisége kicsit még meg is haladja a tavalyit.

Lassan mindenhol véget ér a szüret Kőszegen, nekünk szerencsénk volt, napsütéses időben látogattunk ki a hegyre, pedig idén nem kényeztette el az időjárás a szüretelőket.

– Nem olyan az október, mint amilyennek képzeltük, és már a szeptember sem olyan volt, hiányzik az a napsugaras ősz, ami Kőszegre annyira jellemző – összegezte az elmúlt hónapok történéseit a tíz hektáron gazdálkodó Láng József.

– Az utóbbi évek kicsit elkényeztettek minket, mindig pólóban szüreteltünk, most azért ez nem nagyon volt így, ráadásul októberben kétszer annyi csapadék hullott, mint egy átlagos évben. Mindettől függetlenül a szürettel jól állunk, a legtöbben már végeztek is. Nálunk a termés 90 százaléka van a pincében, mindössze egy kis cabernet meg syrah van csak hátra.

A kőszegi hegyet idén kétszer verte el a jég, a pusztítás nyomai most a szüret vége felé is jól látszanak, különösen a fürtöknek azon az oldalán, ahonnan a jégverés érkezett. Szerencsére a sérült bogyók nem rohadtak be, inkább csak beszáradtak, nagyobb gond, hogy a foltosszárnyú muslica évről évre egyre nagyobb gondot okoz, a kártevő idén is károsította a fürtöket. Az apró rovar belefúr a bogyóba, amitől az ecetesedni kezd, nagyban rontva a minőséget. És ha már minőség: ez az évjárat a fehér fajtáknak kedvezett jobban, hiszen itt mindig az a lényeg, hogy a savak és zamatanyagok a hőségtől ne égjenek el, márpedig idén nem volt akkora meleg sem nyáron, sem ősszel, hogy ez megtörténhetett volna; igaz, a cukorfok emiatt alacsonyabb lett a szokásosnál. A mennyiségre sem lehet különösebb panasz, jó átlagos lett a termés, talán még kicsivel több is került a hordókba, mint tavaly.

És bár Kőszeg vörösboros vidék – mint megtudtuk –, egyre nagyobb az igény a fehérek iránt. Idén már volt olyan, hogy a kőszegi borkimérésekben a fehérből több fogyott, mint vörösből, márpedig ez még pár évvel ezelőtt is elképzelhetetlen lett volna. Sőt: ma már az új telepítésekkor nem kékfrankost telepítenek a gazdák, inkább valamilyen fehér fajtát választanak.

A járvány mindenhol felértékelte a szakképzett munkaerőt, Láng Józsefnek szerencsére már évek óta egy összeszokott nyolcfős brigád segít: egy nap alatt negyven mázsát is leszednek. Többen metszeni is tudnak, mindjárt el is kezdik, amint lehullott a lomb. Négyen tavaszig megmetszik mind a tíz hektárt.

De most a pince a legfontosabb helyszín. A korai fajtáknál már túl is vannak az első fejtésen. – Ha lett volna rá idő, már lenne készen újbor is – mondta Láng József.