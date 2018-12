Hihetetlen családi történet, cserbenhagyás, fontos Haladás-mérkőzés – ez történt márciusban

Összegyűjtöttük március legolvasottabb cikkeit, mutatjuk a részleteket:

Ezt ne hagyja ki! Főzzük ki együtt, hogy milyen halételt kerüljön az asztalra karácsonykor!

Múltidéző sorozatunknak a célja, hogy egy kicsit segítsünk feleleveníteni 2018-as évet, ezért összegyűjtöttük a legolvasottabb eseményeket, amik egy adott hónapban történtek. Január, és február után, most márciussal folytatjuk az éves összegzésünk. Jó lett volna leírni, hogy az év harmadik hónapjában kevés balesetről tudtunk beszámolni, de ez sajnos nem lenne igaz, viszont legalább nem halt meg senki a vasi utakon.

Lássuk, hogy melyik cikkekre kattintottak a legtöbben márciusban:

Helyi közélet

Ezúttal nem egy baleset nyerte az olvasottsági versenyt, hanem egy szép, de egyben nagyon szomorú történet, ami egy idős kőszegi házaspárról, és unokáikról szól. Horváth Istvánnak és feleségének, Kazimérának nem lehetett saját gyereke, ezért az örökbe fogadás mellett döntöttek. Miután magukhoz vettek egy kislányt, gondolták, jó lenne neki egy pajtás, hogy „ne legyen önző”, ezért örökbe fogadtak egy fiúcskát is. Horváth Istvánék nevelt lánya felnőve házasságot kötött, két gyermeke született. Miután a férje meghalt leukémiában, nem talált nyugalmat, elment, itt hagyta a gyerekeket Kőszegen a mamánál, papánál, ahol laktak. A nagyobbik fiú, Marci a cikk megjelenésekor második szakmáját végezte, asztalosnak tanult. A kisebbik fiú, Márk magatehetetlen, mert oxigénhiányos állapotba született. Az ő történetüket mutatta a be a hosszabb terjedelmű írás.

Helyi kék hírek

Sokan kattintottak márciusban egy balesetre is. Nem szokványos karambolról, hanem cserbenhagyásról volt szó. Szombathelyen, a Horváth Boldizsár körúton egy Fiat ismeretlen okból egy álló Mercedesnek hajtott. Mind a két járműnek kitört a kereke, vagyis mozgásképtelenek lettek. A vétkes sofőr elfutott a helyszínről.

Helyi sport

A Szombathelyi Haladás labdarúgócsapata nagy népszerűségnek örvend Vas megyében. Az előző szezonban is bukdácsoltak a vasi zöld-fehérek, de így is sokan voltak kíváncsiak rájuk. Március hónapban a Haladás Vasas elleni vendégszerepléséről szóló cikkünk különösen népszerű volt. Valószínűleg azért, mert egy közvetlen rivális otthonából hozta mind a három pontot az akkor még Michal Hipp irányította együttes. A találkozó 3-0-s végeredménnyel zárult, a szombathelyiek góljait Kovács, Rácz, és Ramos szerezték. Mint az ismeretes, ennek a győzelemnek is fontos szerepe volt a végelszámolásnál.

