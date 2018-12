Hittanosok léptek fel a székesegyházban

Karácsonyi misztériumjátékot adtak elő a Sarlós Boldogasszony – Székesegyházban hétfőn 16 órakor a hittanos gyermekek.

„Szentkarácsony éjszakája, Te vagy minden gyermek álma. Itt vagy végre! Angyalszárnyon suhansz át ma száz határon”– ezekkel a sorokkal kezdődött az előadás hétfő délután. Az ünnepi darabban a fiatalok megelevenítették Jézus születésének történetét. A színpadon angyalok, pásztorok, a háromkirályok, József és Mária közösen mesélték el a históriát. A történet több helyszínen, sok szereplővel vezette végig a folyamaton a nézőket. A párbeszédeket verssel, énekekkel és átvezető szövegekkel tették még színesebbé.

A jelenlévők gyakran együtt énekeltek a szereplőkkel, kivetítőn is olvashatták a szöveget, így bárki bekapcsolódhatott. A közös dalok élettel, és igazán ünnepi hangulattal töltötték meg a székesegyházat. A csaknem egyórás előadás még a legkisebbek figyelmét is végig lekötötte. A Jézuskaváró program alatt gyorsabban telt az idő is a gyerekeknek, hogy végre kibonthassák a fa alá tett ajándékokat.

A karácsonyi misztériumjátékok eredete egyébként több száz éves, az ország minden tájegységének megvoltak a sajátos elemei, fordulatai ezekhez az előadásokhoz. A legismertebb ilyen a pásztorjáték volt. Eredetileg házról-házra jártak a darabokkal, ami után a háziak meg is vendégelték az előadókat.

