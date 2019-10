Hívogató faházikót építettek a tópartra Csepregen

Elkészült a pihenőhely a Boldogasszony-tónál: a faszerkezetű esővédő, árnyékadó házikó, asztalok, padok várják a turistákat.

A pihenőhelynek testvére is van a Bene-hegyi tónál.

Az Alpannónia Plusz programban készültek a bakancsos túraútvonal komfortosítására, amely Mönichkirchenből indul, és Csepregen van a végpontja. A kirándulók tájékoztatására a pihenőhelyeknél információs táblák is lesznek, ahogy a tóhoz közeli Boldogasszony kápolnánál is.

A szépen gondozott, parkos zöldövezet az egykori Jankovics építményt veszi körül – a homlokzaton látható a 16. századi eredetű horvát grófi család címere –, a Mária útvonal része, jó időben rendszeresen zarándokok is járnak errefelé. A Boldog­asszony-tónál a szép őszi napsütésben még mindig sok a horgász: csehek, szlovákok, szlovének, osztrákok keresik fel a gyönyörű helyet.

A parti füvet is rendben tartó Egyed Tamás tógondnoktól megtudtuk, hogy a nagyobb halak miatt járnak ide külföldről, ugyanis vannak itt húsz kilogramm fölötti pontyok, ötven kilogrammos harcsák, egyméteres süllők is. A modern pontyhorgászat több napos, ezért bérelhető lakókocsikat is rendszeresítettek a tónál, amely egyébként magántulajdon.