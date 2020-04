Hogy lehet egy üzlet egyszerre környezetbarát és nyereséges? – Somkuthy Balázzsal beszélgettünk

Somkuthy Balázs látszerész egy kis boltot működtet a megyeszékhelyen. Tíz éve úgy döntött, hogy az üzlete környezetbarát optika lesz, és nemcsak a nevében. A cég egész működését – ezen szándék mellett – átgondolta és átszervezte, az energiafelhasználástól a hulladékkezelésig.

Bevallom, amikor Somkuthy Balázs először említette, hogy az ő boltja környezetbarát, kissé kétkedve fogadtam a kijelentést, hiszen látott már az ember látványos zöldre festési kísérleteket, kicsiben és nagyban egyaránt. Ő is sejthette, hogy ilyen gondolatok horgadnak fel bennem, mert amikor először beszélgettünk a boltjában, felütésként, huncut mosollyal két szemüvegkeretet tett elém. Az egyik fából készült míves, modern darab volt, a másikat újrahasznosított műanyagból gyártották. De aztán mielőtt a „na és?!” típusú kérdések előkerülhettek volna, már sorolta is, hogy valójában mitől lesz környezetbarát ez a bolt.

– Összességében arra törekedtünk, hogy minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk. Amikor ezt kitaláltuk, még nem volt Magyarországon ilyen, nem volt kész recept. Egy olyan üzleti modellben gondolkodtunk, mely környezetbarát, és ugyanakkor nyereséges is. Egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy minél kevesebb környezeti erőforrást felhasználva működjünk. Gondolkodtunk, hogy az elektromosáram-fogyasztásunkat hogyan tudnánk környezetbarátabbá tenni. Nálunk otthon, a ház tetején vannak napelemek, mellyel több áramot termelünk, mint amit felhasználunk. Itt a boltban ez nehezen lett volna kivitelezhető, mert egy többemeletes társasház földszintjén vagyunk, és a közeli házak árnyékolása sem kedvez ennek. Fontos volt számomra, hogy ne hőerőművekből, atomerőműből származó áramot használjunk.

– Utánajártam, hogy milyen szolgáltatótól lehet megújuló energiaforrásból származó áramot vásárolni. Így öt éve szolgáltatót váltottunk, és zöld tarifás áramot használunk, annak ellenére, hogy ez kicsit drágább, mint a hagyományos. Természetesen ezzel összefüggésben az áramot fogyasztó technikai eszközöket is a lehető legtakarékosabbakra cseréltük. Az összes világítótest ilyen nálunk, hagyományos izzókat már régen nem használunk. A dioptriamérőt is átalakítottuk volfrámszálas izzólámpáról diódás megvilágításúra. A városi közlekedésben egy kis elektromos autót használok.

– A kirakat és a nyílászárók eredetileg szimpla üvegezéssel készültek, kicseréltük őket fokozottan hőszigeteltre – folytatta Somkuthy Balázs. – Tíz éve korszerűsítettük a fűtési rendszert, és a gázkonvektorok helyett energiatakarékosabb, jobban szabályozható központi gázkazánt szereltettünk be. Újrapapír termékekre tértünk át, de a felhasznált papír mennyiségét is igyekszünk csökkenteni, például úgy, hogy ahol lehet, feleakkora méretűeket használunk. A boltban keletkező hulladékot szelektíven gyűjtjük. Az egyik beszállítónkkal megegyeztünk, hogy a csomagolóanyagot újrafelhasználásra visszaadjuk, így nem lesz hulladék belőle. A vásárolt és árusított termékek esetében is tettünk néhány lépést. Itt nem az a legfontosabb, hogy van fából vagy újrahasznosított műanyagból készült a szemüvegkeretünk. A kommersz, úgynevezett raktári lencséknél a kínai tömegtermeléssel nem lehet felvenni a versenyt, de az értékesebb lencsék esetében magyar cégtől vásárolunk. Így kisebb a szállítási távolság, kisebb a környezetterhelés. Vegyszerekből, tisztítószerekből is a környezetbarátabb termékeket használjuk. Amikor a fából készült galériát felújítottuk, fontos szempont volt, hogy vizes bázisú festéket használjunk.

Somkuthy Balázs természetbarát. Az indíttatás sem volt akármilyen, hiszen édesapja, Somkuthy Ferenc a Vas megyei környezet- és természetvédelem jeles személyisége volt. Balázs is szívesen támogat természetvédő civil szervezeteket, és rendszeresen részt vesz környezetvédelmi akciókban, mint például a Potyondi-mocsár megtisztításában.