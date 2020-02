Hogyan kerül egy sárga amerikai iskolabusz Kőszegre? (Fotógalériával)

Lassan másfél éve rója Vas megye útjait egy sárga, amerikai iskolabusz. Miközben Kőszegen tettünk vele egy kört, azt is megtudtuk róla, hogy vezetni sem olyan nehéz, legfeljebb a szűk utcák okozhatnak néha fennakadásokat.

Szombathelyen és Kőszegen is többen találkozhattak már a csibesárga iskolásbusszal. Aki csak látja, érdeklődve figyeli, sokan integetnek neki, készítenek róla képet is.

A busz származásáról, útjáról és érdekességeiről Tóth Péterrel, a jármű tulajdonosával beszélgettünk.

Honnan jött az ötlet, hogy egy kis Amerikát varázsoljatok ide Vas megyébe?

Szerettünk volna egy turisztikai élménnyel egybekötött helyi látványosságot hozni Kőszegre. Sok mindenen gondolkodtunk, eredetileg egy másik busztípust néztünk ki. A kisvonat mellé egy gyorsabb és hűvösebb, rosszabb időben is használható és egyben élvezetes járművet szerettünk volna.

Végül sikerült egy igazi sárga amerikai iskolásbuszt találnunk. Mivel nem sok helyen árulnak ilyet, lecsaptunk rá, amikor lehetőségünk volt. Szerencsénk volt, azóta szinte lehetetlen Európában beszerezni egy ilyen állapotú iskolabuszt.

Honnan és hogyan jött Kőszegre?

A busz 20 éves, korábban Atlantában szállította iskolába a diákokat. A Prince George’s County Public Schools felirat még mindig látható egy kicsit az oldalán. A mi történetünk pedig körülbelül másfél éve kezdődött. Miután sikeresen megvettük, a busz Amerikában hajóra szállt és Európában Amszterdamban ért partot. Onnan egy ismerősöm hozta el ide négy keréken, akadt egy kis kaland is útközben. Pont tél volt, leesett a hó, a buszon pedig nem téli gumi volt. Egy parkolóban pont rendőrautó mögé állt be. A rendőrök nem kezdtek el vele kötekedni, nem büntették meg emiatt, hanem felvezetés mellett kísérték egy jó darabon.

Mi kellett ahhoz, hogy forgalomba lehessen helyezni Magyarországon?

Ahhoz, hogy Magyarországon forgalomba lehessen helyezni, némi műszaki módosítást végre kellett hajtani. Ahogy látszik is, Amerikában más típusúak a lámpák a járműveken. Nekünk a fényszórót teljesen ki kellett cserélni. Az amerikai autókon a fék lámpa egyben az index is, vagyis pirosan villog kanyarodáskor, ezért ezt is át kellett kötni. Minden más belefér z európai szabványba. Természetesen ugyanúgy visszük műszaki vizsgára és biztosítást is kötöttünk rá, mint bármely más járművet. Ha bármilyen alkatrészre van szükségünk, akkor szerencsére már viszonylag könnyen meg lehet szerezni.

Mi a legfőbb különbség közte és más hazai buszok között?

Igazából szinte mindenben eltér egy kicsit. A mérete nem annyira egyedi, mint inkább a formája. A teteje nem szögletes, így ha borulna, akkor nem horpad be olyan könnyen. Az orra olyan, mint a csőrös kamionoknak, a visszapillantói is rendkívül egyediek. Az amerikaiak valamiért szegecsekkel oldották meg a különböző elemek rögzítését a karosszérián. Ez jól néz ki, de mosáskor okoz nekünk okoz egy kis bosszúságot. Azt hisszük, végre kész vagyunk, aztán a szegecsek alól még mindig folyik ki egy kis koszos víz, amit újra tisztíthatunk. Ahhoz, hogy meglegyen a „feeling” nem szereltük le a szélvédő felett lévő lámpákat, a kifutásgátlót és a stop táblát sem.

A sárga kifutásgátlóról elsőre sokan azt hiszik, hogy valami nem megfelelően van rögzítve és az ott csak úgy lóg. Pedig ez arra van, hogy ha megáll a busz, akkor a sofőr ezt kinyitja, hogy a gyerekek ne futhassanak ki közvetlenül a busz előtt. A bal oldalán megy egy stop tábla hajlik ki, amin piros fényjelzések vannak és közben egy vijjogó hangot is lehet hallani. Ez egy amerikai-kanadai szabvány, ha a stop tábla kint van, akkor elvileg az autós forgalomnak le kell állnia a gyerekek biztonsága miatt.

Az ülések fapadosak, de eredetiek, a huzatuk bőr. Apró érdekesség, hogy minden ülésben van egy lehajtható babaülés. Kapaszkodó nincs, mert az amerikai buszokon nem szabad állva közlekedni.

A műszaki jellemzőiről mesélnél egy kicsit?

Egy 7003 köbcentis dízeles V8-as Ford motor van benne. 100 kilométeren 30 litert fogyaszt, ami a méretéhez képest nem számít extrémnek. Automata váltós és nem légfékes, laprugós. Brutális a rugózása, de ez is ad az élményhez. Egyáltalán nem nehezebb vezetni, mint egy normál járművet, de kanyarodáskor figyelni kell.

Az Európai buszokon az első kerék az ajtó mögött van, míg ez inkább egy teherautóra hasonlít, ahol az ajtó előtt van a kerék. A két tengely között ezért elég nagy a távolság. Az alváz az rendkívül masszív, a karosszérián elsőre nem is látszik, de műanyagból van.

Hol találkozhatunk a sárga iskolabusszal?

Helyi szerveződésű eseményeken is részt veszünk, például a Farsangi borkóstolóra is lehet velünk menni, de élménykiránduláson, óvodai- iskolai kirándulásokon is szállítjuk a kisgyerekeket. Mi rövidebb távokra álltunk be, Kőszeg-Szombathely közelében mozgunk. Mikor megyünk valahova, akkor elég könnyen észre lehet venni a buszt az utcán. Sokan mosolyognak, integetnek nekünk és készítenek fényképeket.