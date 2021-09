Hogyan töltik meg élettel az MMIK épületét? – Kiss Gábor Boldizsár telephelyvezetőt faggattuk

Augusztus vége óta a Magyar Művészeti Innovációs Központ szombathelyi telephelyeként működik az MMIK. A jövőbeli tervekről, így az épület felújításáról is kérdeztük Kiss Gábor Boldizsár telephelyvezetőt.

A szombathelyi önkormányzattól állami működtetésbe került át az MMIK épülete. A hivatalos átadás-átvétel augusztus 23-án történt, így az ma már a Magyar Művészeti Innovációs Központ szombathelyi telephelyeként üzemel. Az épület rekonstrukciójára 600 millió forint kormányzati támogatás érkezik – minderről dr. Hende Csaba, Szombathely országgyűlési képviselője is többször nyilatkozott lapunknak. Kiss Gábor Boldizsárt így most arról is kérdeztük, mikor várhatók „első kapavágások”?

A telephelyvezető mosolyogva válaszolta: – A kapavágásokat elkezdtük, hiszen sajnos a díszteret felverte a gaz, ezért ott gyomirtást végeztünk. Már csak azért is, mert nagy örömünkre minden csütörtökön itt van a termelői piac, és szeretnénk itt is minél jobb körülményeket teremteni – fogalmazott Kiss Gábor Boldizsár. Megtudtuk még: a tervek között szerepel, hogy különböző előadóművészeti produkciók is megjelenjenek a piacnapokon. Arra törekszenek, hogy megnyissák mindenki előtt az épület előterét, így a vendéglátóegységét is, hogy a dísztérrel együtt igazi élőtérré váljon, ahol találkozhatunk, beszélgethetünk.

Ennek első lépéseként szerda este itt nyílt meg a vasszécsenyi Pungor Ernő Közösségi Színtér vándorkiállítása – Répcelakról érkezett Szombathelyre, majd ezt követően Ikervárra kerül majd. Ez is céljaik között szerepel – szeretnének minél több település és kisebb vidéki közösség számára bemutatkozási lehetőséget nyújtani Szombathely belvárosában. Emellett tervezik, hogy az MMIK-ban helyet foglaló művészeti csoportokkal megyejárásba kezdjenek. A felújítással kapcsolatosan Kiss Gábor Boldizsár hangsúlyozta: sajnos most minden esőzésnél beázik az épület, így a lapostető javítása nem várathat tovább – a remények szerint a munkálatok pár héten belül elkezdődhetnek.

A telephelyvezető az átadás-átvétel kapcsán beszélt arról is, egyelőre kis szakembergárdával dolgoznak, de szeretnének lépésről lépésre bővülni. A „bent lakó” szervezetekkel közösen kívánják működtetni az épületet. Így például a külterületi takarításokban már segített a Szombathelyi Civil Kerekasztal, az épület délelőtti nyitvatartásában pedig számítanak a nyugdíjas szövetségre. – Olyan finanszírozási metódust szeretnénk kialakítani, ahol meg tudjuk teremteni azokat a körülményeket, amik a saját előadóművészeti, művészeti vagy közművelődési közösségi programjainkhoz szükségesek. Ezért saját produkciókat is szeretnénk létrehozni, hogy magából a művészeti tevékenységből tudjuk finanszírozni a közös házat – fogalmazott Kiss Gábor Boldizsár.

Kiemelt képen: Kiss Gábor Boldizsár hangsúlyozta: a „bent lakókkal” együttműködve szeretnék üzemeltetni a házat