Hogyan vállalhat munkát Ausztriában?

Sokan vágyakoznak külföldi, a többi között ausztriai álláshelyek után: nem ördöngösség megtalálni a számításainknak megfelelő munkát, ám nem árt tisztában lenni azzal, milyen elvárásokat támasztanak a jelöltek felé a munkáltatók. Olyan tudnivalókat gyűjtöttünk össze, amelyek hasznosak lehetnek nyugati szomszédunkhoz indulóknak.

A legtöbb esetben a nyelvtudás hiánya vagy annak nem megfelelő szintű ismerete a legnagyobb akadálya annak, ha valaki Ausztriában szeretne dolgozni. A biztos német nyelvtudást számos nyelvtanodában, magántanárnál fel lehet építeni, a továbblépést a külföldre költözés jelenti, ahol anyanyelvi környezetben ragad a jelentkezőre a helyi szókincs, a kiejtés stb. A megfelelő nyelvi biztonság hiánya az egyik jelentős akadály, az állás elnyeréséhez azonban több tudnivalóval tisztában kell lennie a jelentkezőnek. A Kisalföldnek Christoph Braun­storfer, az egyik munkaerő-kölcsönző cég ausztriai csapatának vezetője beszélt a részletekről. A szakember először a munkavállalási engedély megszerzésének kérdését tisztázta.

– Nincs szükség az engedélyre. 2011. május 1-jétől más uniós tagállamokhoz hasonlóan Ausztriában és Németországban is szabadon, munkavállalási engedély nélkül vállalhatnak munkát magyar állampolgárok – ismertette. A nyelvismeret véleménye szerint nélkülözhetetlen, megfogalmazása szerint akadnak ugyan egyszerűbb pozíciók, amelyeknél nincs szükség a német nyelv ismeretére, azonban ez kisebb arányban fordul elő: a legtöbb esetben elengedhetetlen a nyelvtudás megléte. Az már a munkakörtől és a munkahelytől függ, hogy milyen szintűt – alap, közép vagy felsőfokút – igényelnek, ám jó kiindulási alapnak számít egy sikeres állásinterjúhoz, ha valaki társalgási szinten beszéli a németet, azaz nagyjából alapfokú nyelvismerettel rendelkezik. Ausztriában elsősorban teljes munkaidős, továbbá szezonális munkavállalókat keresnek.

Christoph Braunstorfer úgy látja, hogy a vendéglátói munkák, mint például a felszolgáló és a pultos munkák népszerűnek számítanak, ahogy a gyári munkáknál a betanított összeszerelő, a szakmunkák, a húsipari, fémipari és faipari végzettségű szakemberek, ám a sütőipari álláslehetőségek is előkelő helyen szerepelnek a népszerűségi listán. Hozzátette: betöltetlen ausztriai állásokra azonban lehet jelentkezni egyéb területeken is; jellemzően sok munkalehetőséget lehet találni az építőiparban, az egészségügyben és a mezőgazdaságban. A Győr-Moson-Sopron megyei napilapban kitértek arra is, hogy melyek azok a tartományai az országnak, ahol érdemesebb állást keresni.

A szakember kifejtette: jelentős szempont a munkánkért kapott fizetés és az adott munkahelyi körülmények az állásra jelentkezésnél. – Az ausztriai szezonális munkavállalás során a magyar határhoz közelebb található tartományokban – Burgenlandban és Alsó-Ausztriában – általában alacsonyabb bért kapunk ugyanazért az elvégzett munkáért, mint például Tirolban, viszont általában éves állásokat kínálnak – emelte ki. A csoportvezető úgy fogalmazott: Tirolban és Vorarlbergben jellemzően magasabbak a bérek, és általában itt keresik a legtöbb vendégmunkást szezonálisan a betöltetlen álláshelyekre. Ezeken a területeken az átlagfizetés 1100–2500 euró, plusz az esetleges borravaló munkakörtől függően.

– Hozzáfűzte: nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy ezen tartományokban bár magasabb a bér, a megélhetés is drágább, mint másutt. Tapasztalatként számolt be arról is, hogy ha a cégek, vállalkozások a szállásért és az étkezésért már nem vonnak le pluszköltséget, akkor ezekben a tartományokban lehet a legtöbbet spórolni.

Ami pedig a fizetéseket illeti, aki Ausztriába készül, munkakörtől és helytől függően havonta minimum nettó 1200 eurót lehet keresni, a nyugati tartományokban ez az összeg a 2000–2500 eurót is elérheti.