Hogyan vészelik át a vizsgaidőszakot a szombathelyi egyetemisták?

Javában tart a vizsgaidőszak az egyetemeken, ez minden diák számára mást és mást jelent. Most arra voltunk kíváncsiak, hogyan élik meg ezt az időszakot a szombathelyi hallgatók.

Létezik ugyebár a két véglet: vannak az eminens diákok, akik már a szeptemberi szorgalmi időszakot folyamatos, ütemtervszerű tanulással töltik. Rendszeresen látogatják az órákat, szorgalmasan jegyzetelnek, a kötelező irodalom mellett mindig elolvassák az ajánlott olvasmányokat. A vizsgaidőpontok közül minden esetben már az első meghirdetett alkalomra feljelentkeznek, és egy laza átismétlés után magabiztosan zsebelik be a jól megérdemelt jelest. És vannak azok, akik az utolsó utáni pillanatban tőlük kérik el a jegyzeteket.

Akiket az őszi hónapokban sokkal jobban foglalkoztat az egyetemi élet szórakoztatóbb oldala: csak a katalógusos órákat látogatják, ott is inkább csak jelen vannak, az estéket pedig főleg az olvasásra kevésbé alkalmas szórakozóhelyeken töltik. Félév végén aztán az utolsó vizsgalehetőség előtti este – a kölcsönjegyzeteket bújva és a végkimerültséggel küzdve – megfogadják, hogy a következő szemeszterben sokkal hamarabb nekiállnak majd a tanulásnak.

És persze létezik a két véglet között még számtalan kategória. Most arra voltunk kíváncsiak, hogy vajon az ELTE SEK tanulói hogyan vészelik át ezt az embert próbáló időszakot.

Nagypál Levente harmadéves történelem-magyar szakos hallgató, aki saját bevallása szerint már kiismerte az erre az időszakra vonatkozó praktikákat. Jelenleg a kilencből már csak két vizsgája van hátra. Az eddigi eredményei vegyes képet mutatnak: volt, hogy jobb teljesítményre számított, és olyan is volt, hogy az elvárásain felül teljesített. Hogy mennyi energiát fordít tanulásra, azt az adott tárgytól teszi függővé. Néha elég egy vizsga előtti átolvasás, a nehezebb tárgyakra azonban akár másfél-két hetet is rászán. Ilyenkor is beosztja azonban az idejét, állítása szerint naponta két-három óra tanulással kényelmesen fel lehet készülni a vizsgára. Kell idő a lazításra is, Levente a klasszikus kikapcsolódási formát választja: filmek, sorozatok, zene. Mint mondja, elég nyilvánvaló kapcsolat van a vizsgaidőszakok és a megemelkedett sorozatfogyasztási mutatók között.

Siska Flóra és Wágner Dominika mindketten másodévesek biológia-természetismeret szakon, ugyanakkor van már egy Bsc diplomájuk, így bőven van rutinjuk a vizsgák terén. Ők decemberben, a vizsgaidőszak kezdetével vetették bele magukat a tanulásba, jelenleg az első számonkérésen vannak túl, és még négy van hátra január végéig. Akárcsak Levente, a lányok is az adott tárgy nehézségi fokától teszik függővé a felkészülést, a könnyebb vizsgákra egy-másfél napot tanulnak, a nehezebbekre azonban akár egy hetet is rászánnak. Abban elég hamar közös nevezőre jutottak, hogy jelenleg a környezetkémia-környezetfizika jelenti a legkomolyabb akadályt, és persze a zárószigorlatok. Azt mondják, az első időszakban még nagy volt a lámpaláz, a többéves rutinnak köszönhetően azonban mostanra már alábbhagyott a vizsgák előtti izgalom. Kikapcsolódásra persze ők is szakítanak időt. Flóra elsősorban a hobbijának hódol: sportol, így számára a tánc jelenti a lazítást, és az, ha kedvtelésből olvashat, ilyenkor főleg a pszichológiai témájú könyveket szereti lapozni. Dominika ha már nagyon belefásult a tanulásba inkább alszik egy fél órát, vagy tesz egy frissítő sétát a kutyájával.

Affiah Godwin elsőéves angol-magyar szakon, így ő most szerzi az első tapasztalatokat a vizsgaidőszakról. Félidőnél tart, négy vizsgán már túl van a hétből. Egyelőre lazán kezeli a szituációt: a felkészülési időről csak annyit mond, általában a vizsga előtti este szállja meg az ihlet, hogy egyáltalán megszerezze a tételeket. Volt olyan tárgya, amire szinte készülni sem kellett, reggel átolvasta hozzá a jegyzeteket, és jelest kapott. És vannak persze keményebb számonkérések: ha magasabbak a követelmények, jellemzően inkább annak örül, ha átmegy a vizsgán. Bár hozzáteszi, sokat számít a szerencse, főleg amikor a jó tételt kell kihúzni. Egyáltalán nem tartja magát izgulós típusnak, sőt, ha több vizsgája van egyhuzamban, még unalmassá is válik számára az élethelyzet. Godwin a vizsgaidőszakban a tanulásra való koncentrációt tartja legproblémásabbnak, hiszen a kollégiumban azért mindig akad az embernek jobb dolga: például egy három-négy órás Mortal Kombat-maraton.

Mindemellett Godwin azoknak a táborát erősíti, akik a vizsgaidőszakban megfogadják: a következő félévben más lesz, minden óra után azonnal kidolgozzák a tételeket.