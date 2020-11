Honnan érkezik Répcelak fenyőfája?

Az önkormányzat várja a felajánlásokat a város karácsonyfájához, megszületett a döntés az adventi díszítésről is.

Tavalyelőtt a megújult butiksoron állították fel először a város karácsonyfáját. Idén még nincs meg a kiválasztott fa – aki szívesen ajánlana fel egy fenyőt erre a célra, november 21-éig jelezheti szándékát az önkormányzatnál.

A város fáján és az eddig megszokott helyeken túl az idén ünnepi ruhát ölt az Ifjúság utca és a nyáron átadott Radó-ház, valamint az előtte található tér is. A legkisebbek örömére kint lesz a művelődési ház előtt a hatalmas télapó és a rénszarvasszán. A Radó téri szökőkutat ezúttal is téliesítik: ez tölti majd be az adventi koszorú szerepét. Azonban a közös gyertyagyújtások ezúttal elmaradnak. Nem helyezik ki idén a betlehemet sem, amelyet minden évben a nyugdíjasklub készít el: vigyáznak az idősekre.

Szabó József polgármester úgy látja: ezekben a nehéz időkben az emberek annyit legalább megérdemelnek, hogy amikor utcára lépnek, örüljenek a feldíszített utcáknak és átjárja szívüket az ünnep melege.