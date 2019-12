Hópihékkel a karácsonyfa alá: díszbe öltözni kívül és belül

A legtöbben már időben kérnek időpontot a karácsonyi körmökhöz a manikűrösnél, de annak is adunk néhány tippet Mártonné Varga Veronika segítségével, aki idén lemaradt.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Az idei trendek közül az abszolút favorit a piros lakkozás hópihével – mondja a manikűrös. Népszerű még az arany, a fehér valamilyen ünnephez illő díszítéssel, az ezüst, a csillogás, a sötétkék, sötétlila és a bordó is. A zöld, mint az ünnep másik színe viszont csak a díszítésnél kerül előtérbe. Készülhet vele karácsonyfa, magyallevél. Ugyancsak népszerű a pulcsiminta, ami sokszor domborzatos, kiemelkedik a körömből, vagy akár rajzolt, esetleg nyomdázott formában.

A hópihe mellett a csillag is trendinek számít. Sokan választanak egyszerűbb, sötétkék vagy akár nude körmöket ilyenkor, úgy, hogy az egy vagy két ujjra csillámos lakkot és a kis minták valamelyikét kérik. Ezeket tovább lehet díszíteni kis pöttyökkel is. Az aranyos rénszarvasos, mikulásos minták szintén divatosak, ezeket is jól lehet párosítani egyszínű körmökkel. Nyomdával pedig szinte bármit rá lehet varázsolni a körömre.

Van, hogy késik a vendég, esetleg más okból nincs elég idő a kézzel rajzolt alakzatokhoz. Ekkor jól jöhet ez a módszer. Otthon is kivitelezhető, ha beszerezzük hozzá a nyomdakészletet. A technika elsajátításához gyakorlatra van szükség, de aki szeret a körmeivel pepecselni, annak megérheti befektetni az energiát.

Aki az utolsó pillanatban szeretne szép manikűrt, és már biztosan nem kap időpontot lakkozásra, annak sem kell feltétlenül a boltba szaladnia. Fogpiszkálóval szép vonalakat, különböző méretű gombostűfejekkel pedig pöttyöket, abból pedig karácsonyi mintákat készíthetünk. Ehhez csak öntsünk egy kevés lakkot valamilyen erre a célra feláldozható műanyag vagy szilikonos felületre (akár egy kifogyott vajasdoboz teteje is megfelel) aztán mártogassuk bele az eszközt.

Piros pöttyöket gombostűvel, hozzá magyalleveleket fogpiszkálóval egyszerűen elkészíthetünk. Vagy a fehér és piros pöttyök váltogatásával igazi karácsonyi cukorrúdminta áll össze. Néhány pöttyöt kis kövekkel is helyettesíthetünk. Ha egyszerűbbre vágyunk, csak húzzunk vonalakat körmünk szelétől befelé az ünnepi színek váltogatásával. Cellux segítségével pedig éles vonalakat készíthetünk, egy felragasztott kis háromszög például tökéletes karácsonyfaalap lehet.

Ha még ennél is gyorsabban szeretnénk elkészülni, szórjunk csillámport a még nedves lakkba. Bármilyen fajta megfelel ebből, de ne felejtsünk el a végén több rétegben használni fedőlakkot, hogy ne legyen rücskös a felület.

Szilveszterre viszont nem sokan kérnek új manikűrt, az óév búcsúztatására általában még maradnak a karácsonyi minták. Kevesen mennek ezért külön időpontra, de azokat, akiknek éppen úgy jön ki a következő találkozás, természetesen érdekli az újévi díszítés. Pezsgőspoharak, sötét színek és rengeteg csillogás, arany, ezüst díszítés. Ezekkel köszönünk el 2019-től.

Az ünnepek után pedig visszatérnek a hideg színek, a kékek, ezüstök, metálok. A chrome por, transzferfólia is szezonját éli, de a skandináv minták is keresettek. A bordók, a sötétek, padlizsánok is maradnak, és ne felejtsük el: a hópiheminta sem veszti aktualitását tavaszig.