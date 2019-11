Horvátzsidányból is Fölszállott a páva

A horvátzsidányi Kumánovich testvérek produkciója is szerepel a Fölszállott a páva idei első élő adásában. A mai elődöntőben már szurkolhatunk a három testvérnek. A „Páva” történetében először csendülnek fel gradistyei horvát dalok a műsorban.

A Duna Tv Fölszállott a páva tehetségkutató programja mai elődöntőjének két kategóriában is lesz Vas megyei szereplője. Énekes szólisták, énekes csoportok kategóriában a Kumánovich testvérek is bejutottak az élő adásba. Kata 13, Kristóf 11, Kinga 9 éves. Édesapjuk gradistyei horvát. A gyerekek is tanulnak horvátul, mindhárman a kőszegi Bersek József Általános Iskola tanulói.

Kisgyerekkoruk óta tanulják a horvát népdalokat. A falu kántora, Horváth Zsuzsanna foglalkozik velük. Rendszeresen járnak Gencs­apátiba Tanai Erzsébethez, akitől a Vasi Népdalstúdióban magyar dalokat tanulnak. Tavaly debütált a testvértrió: a Vass Lajos Kárpát-medencei népzenei versenyen a Kumánovich testvérek kiemelt nívódíjban részesültek.

– Júniusban a gyerekek tudta nélkül küldtem be a nevezést – mondja az édesanyjuk, Kumánovich Orsi. – Gondoltam, ha nem sikerül, el sem mondom nekik. De aztán megjött az értesítés, hogy az ezer nevező közül beválogatták őket a legjobb százba. Az énekes szólisták, csoportok kategória volt a legnépesebb. A válogatóra már csak 29-en kerültek be, ahol aztán a zsűri beválasztotta gyerekeket a 12-es elődöntőbe. A válogató óriási élmény volt mindenkinek. Kristófot kiválasztotta a tévés stáb, így a Fölszállott a páva oldalán ő mutatja be az eseményeket. Mindehhez sikerült Undról egy 150 éves eredeti horvát viseletet szerezni. Ők voltak egyedül a mezőnyben, akik nem magyar nyelven énekeltek – a többszólamú horvátzsidányi népdalcsokor igazi kuriózum volt a válogatón.