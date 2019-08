Hőségriadó: keressük a vizet!

A hőségben telt hétvégén nem a szokásos napszúrásos rosszullétek erősödtek fel, hanem a krónikus betegségekben szenvedőket sújtotta a folyadékháztartás felborulása. Sokan keresték fel a fürdőket, hogy átvészeljék a forró napokat.

A szombathelyi Tófürdőn szombaton 1450, vasárnap 900 fő váltott belépőt – tudtuk meg Kereszti László létesítményvezetőtől. A strand parkolója megtelt, de sokan jöttek biciklivel vagy gyalog.

Sárváron szombaton és vasárnap több mint 6000 ember kereste fel a fürdőt, ami kiemelkedő szám, és nem csak a kánikulának, hanem a vonzó programoknak is köszönhető. Kovács Anita marketingvezető elmondta: előadásokkal készültek a vendégek fogadására. A fürdő befogadóképessége 7000 fő.

Hétfőn már a munkanap miatt kevesebb vendégre, körülbelül 5000 emberre számítottak. A fürdőnél tizenegy parkolóhely van a buszoknak, közel ezer a személyautóknak, beleértve a kétszáz új, a Rába-híd előtti füves területen nyitott parkolóhelyet is. Sokan pedig csak átsétálnak ide a helyi szállásokról.

A büki gyógyfürdőnél is megteltek a magas kapacitású parkolók. Stefanics Andrea kereskedelmi igazgató elmondta: a fürdő 18 hektáron terül el, ebből 14 hektár zöld, sok az árnyék, van bőven hely mindenkinek, nem tudnak igazán „megtelni”. Konkrét látogatószámot nem közölt, csak annyit, hogy sikeres, problémamentes hétvégéjük volt.

A mentők napi átlag hetven esethez vonultak a hőségriadó elrendelése óta. Amint a Vas Megyei Mentőszolgálattól megtudtuk, nem az esetszám emelkedett, hanem jellegükben kapcsolódtak a hívások a hőséghez. Köszönhető ez a médiának is, amely folyamatosan hirdeti az óvatosságot, a megfelelő folyadékfogyasztást, az utcára menés, a fizikai megerőltetés kerülését.

Agyi keringészavarral, a mellkasi fájdalommal, vérnyomáscsökkenéssel, légzési problémákkal járó enyhébb-súlyosabb rosszullétek egyaránt előfordultak a mentők hétvégi eseteiben.

A mentőszolgálat hangsúlyozza: ilyenkor sokkal jobban oda kell figyelni mindenkinek a vízpótlásra, mert a folyadékháztartás felborulása súlyos következményekkel jár. Az időseknek, illetve az őket gondozóknak ki kell mérni a vizet, hogy akkor is megigyák, ha nem szomjasak. Csak kora reggel szabad kerti munkákat végezni, napközben ne menjenek ki dolgozni. Fontos könnyű, szellős ruhát viselni.

A vérnyomáscsökkentőt szedők is különösen vigyázzanak, mert a meleg is csökkenti a vérnyomást, a hőségben kódolt a vérnyomásesés. Nemcsak a vizet, az ásványi anyagokat is pótolni kell, az ételeket ilyenkor lehet sózni, és az ásványvíz mellett ajánlott a gyümölcsök, zöldségek levét fogyasztani. Mindenkinél legyen tartalék ivóvíz, aki elindul otthonról, akár autóval, akár kerékpáron, akár gyalog.

A hőségriadó elrendelését követően szombattól ismét vizet osztott utasainak a GYSEV Zrt. A nagyobb állomásokon, Sopronban és Szombathelyen ingyen elvehető palackozott ásványvizet kínáltak naponta 10 és 17 óra között.

Azoknak pedig, akik gépkocsival kelnek útra, utazás előtt érdemes átnézni a „Refill Töltsd újra” országos térképet, hogy hol vannak olyan pontok, ahol vízhez lehet jutni. Az elmúlt napok különösen magas, megterhelő hőmérsékletei után most némi enyhülés következik – a prognózisok szerint.