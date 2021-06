Hősök a hőségben – Egyes szakmákat jelenleg 40 fok körüli hőségben űznek – fotók

Egy pékség eleve forró munkahelynek számít, egy kertészet vagy egy konyha pedig menthetetlenül felmelegszik, ha kánikula van. Negyven fok körül van mindenhol.

Napok óta tart a forróság, igaz nekünk itt a nyugati határszélen egy szavunk sem lehet, mert a szerdát egyes fokozatú hőségriasztással megúsztuk – a mait már nem fogjuk –, miközben az ország középső részén már tegnap kettes, déli vidékein pedig hármas fokozatú riasztás volt érvényben. De ha már most elviselhetetlennek érezzük a meleget, vigasztalódjunk azzal, hogy hétvégén enyhülés jön és hogy 2002-ben ezen a napon, Békéscsabán még rosszabb volt, akkor 38,4 °C-ot mértek.

Az a tény is hűsítően hathat ránk, hogy miközben ezt a cikket sokan talán vízpart mellett, vagy egy légkondicionált szobában olvassák, vannak munkahelyek, ahol szinte védelem nélkül kénytelenek dolgozni. Szinte, hiszen néhány jogszabály igyekszik elviselhetővé tenni a körülményeket, mint amilyen a gyakoribb pihenő beiktatása, vagy a védőital, de a meleg megúszhatatlan, főleg ha az ember egy pékségben dolgozik.

– A pékek értelemszerűen jobban bírják a meleget, mint az átlagemberek, de a mostani meleg már nekünk is extrémnek számít – meséli Soproni Attila pékmester. Náluk, a csepregi pékségben három kemence ontja a forróságot, miközben kintről sem számíthatnak felfrissülésre. Egy pékséget ugyanis nem lehet klimatizálni, a technológia nem engedi, hiszen a hideg nem tenne jót a tésztának. Ezért aztán azt teszik, amit tehetnek, rengeteg folyadékot isznak, és gyakran iktatnak be pihenőket, de a 40 °C körüli hőmérséklettel nem igazán van mit tenni.

Bolla Csaba a Vadása-tónál üzemelteti büféjét. Mivel frissensülteket is árulnak, az egész napi sütés is jócskán hozzátesz a hőérzethez, így mostanában a konyhán a 40 °C feletti hőmérséklet sem ritka. Évek óta működtetik a büfét, nem ijednek meg egy kis melegtől, de az utóbbi két-három napban tapasztalható kánikula azért már extrémnek számít, tavaly hasonlóra nem volt példa. Leginkább redőnnyel, ventilátorral védekeznek a hőség ellen, meg persze rengeteg folyadékkal.

A folyadékbevitel fontosságára hívja fel a figyelmet Lancsák Károly mesterszakács is, aki egy-egy műszakban ilyenkor négy-öt liter citromos vizet is elfogyaszt. A nyakra, fejre terített nedves törölköző is hasznos lehet, meg persze a már említett pihenők beiktatása. Mindazonáltal aki főz, az mindig melegben van a forró fazekak miatt. A klimatizálás a konyhában csak egy határig működik, modern berendezésekkel ugyan ki lehet szívni a meleg-párás levegő nagy részét, és lehet helyette hideget befújni, a melegérzet mégis megmarad, ez azonban a kisebbik gond, a meleg miatt azonban sok vendég türelmetlen, ami viszont feszültté teszi a szakácsot is, úgy pedig nem jó főzni.

– Egyébként pedig én szerencsés vagyok, jól viselem a meleget, megszoktam már – mondja el lapunk kérdésére a mesterszakács.

Gencsapátiban, a Kiss kertészet üvegházaiban annak ellenére, hogy minden ajtó nyitva volt, kora délutánra már 37 °C-ig kúszott fel a hőmérő higanyszála, ám ez az itt dolgozókat láthatóan egy cseppet sem zavarta, megszokták a meleget ők is.

– Amikor ennyire meleg van, egy órával előbb kezdünk, hét óra helyett hatkor, és a félórás ebédszünetet is megkapják ajándékba a dolgozók, vagyis a szünetet nem kell ledolgozniuk, mindezzel másfél órát nyerünk – mondja Kiss Tibor, a családi kertészet egyik ügyvezetője. A kéthetente esedékes permetezés viszont menthetetlenül éjszakára marad, 25 °C felett annak nem lehet nekiállni, mivel rásülne a növényre a permetszer, így aztán mostanában este tízkor „kezdődik” a növényvédelem. Ők egyébként már most az őszre készülnek, krizantémok tízezreit nevelik az üvegházak asztalain, és épp most jött el annak is az ideje, hogy a virágokkal a szabadba merészkedjenek, ahol nagyobb tér áll majd rendelkezésükre növekedni.

Miután az üvegházat arra találták ki, hogy a meleget megtartsa, értelemszerűen nem igazán lehet hűteni sem. Egy ventilátorral csak a meleg levegőt lehetne keringetni, ami hatásos lehet, az az árnyékolás, ezt alkalmazzák is olykor, de csak ha arra a növényeknek kifejezetten szüksége van. A krizantémnak azonban most kifejezetten nincs. A növény virágzása ugyanis éppen a nappalok rövidülésével indul majd meg, ha most az árnyékolással megzavarnánk, virágot bontana, aminek Tiborék most nagyon nem örülnének.

Ahogyan a pékségben a tészta, úgy a kertészetben mindig a növény érdekeit kell nézni. Egyébként pedig nem is az üvegház a legrosszabb, hanem ahová éppen most költöznek a krizantémok, a szabadföldre terített fekete fólia, amely fölött egész nap folyamatosan vibrál a forró levegő, miközben a nap könyörtelenül süti és égeti a kertész bőrét. BD

Kiemelt képen: A hőségben a munka nem állhat meg. Németh Dániel, Wágner Ádám a gencsapáti kertészetben