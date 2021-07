Hősök élnek Kőszegen – Sokan nyújtották a karjukat

Adjunk vért nyáron is, erre ösztönzi az embereket az Országos Vérellátó Szolgálat. Városi véradást hirdettek tegnap a Jurisics-vár külső udvarában a KÖSZHÁZ-ba 10 és 18 óra között. Ottjártunkkor is érkeztek donorok, hogy segítsenek rászoruló embertársainkon.

Az időjárás – a nagy meleg – nem kedvez a véradási hajlandóságnak. A szabadságok miatt felborul a rutin, a rendszeres véradók közül is sokan elutaznak és sokakat érint az allergiaszezon is. Ugyanakkor több a baleseti sérült, apadnak a vérkészletek. Tisztában van ezzel a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat is: a kiegyensúlyozott vér ellátás érdekében véradásra hívnak és kampányokat indítottak.

Kőszegről eddig is tudtuk: kiváló véradó város. Azt is, hogy a Vöröskereszt nemrég elismeréssel jutalmazta a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínház kollektíváját azért az áldozatos és hatékony szervező munkáért, amit a véradások érdekében végeznek.

Történelmi környezetbe várták tegnap is önzetlen embertársaikat. Kíváncsiak voltunk, mekkora az érdeklődés a nyár közepén. 11 óra előtt többen már túl voltak a procedúrán, mások pedig a bejutásra vártak.

A KÖSZ-ház bejárata előtt Bene Lajos a fiára várt: a 20 éves Soma életében másodszor vállalkozott véradásra, 55 éves édesapja – mióta regisztrálják – 54 alkalommal nyújtotta a karját, hogy másoknak segítsen. Előtte már két könyve betelt a dátumokkal, nagykorúsága kezdete óta önkéntes véradó. Lehet tél vagy nyár, ő mindig jön, egy órát minden további nélkül tud áldozni a napjából a jó ügyért. Mintha most több lenne az adminisztráció, mondta, és mutatta a kapott vásárlási és könyvutalványt. Móra Tímea a kisfiával jött a várba. Amíg a gyermek egy Rejtő-könyvbe temetkezett az udvaron, anyukája részt vett a rutin orvosi vizsgálaton, levették tőle a 450 milliliter vért, majd pihennie kellett, utána kérdezhettük. – Egy hónapja költöztünk Sóskútról (Pest megye) Kőszegre. A vár közelében lakunk, tegnap láttam a plakátot, akkor döntöttem el, hogy jövök. Másodszor adok vért, a férjem rábeszélésére, és mert fontosnak tartom a társadalmi összefogást, hogy minél többen nyújtsák a karjukat. Jó érzés adni, és a gyerekek is jó példát látnak, mondta.

– Hősök élnek Kőszegen, az önzetlen segítségnyújtás benne van az itteniek szívében. Hiszem, hogy jó példát mutatunk azzal, hogy teszünk a közösségért – fogalmazta meg Pócza Zoltán várigazgató, és emlékeztetett, nemegyszer történt meg, hogy a várszínház saját nagyszínpadi bemutatójának színészei, stábtagjai is csatlakoztak a véradáshoz. – Iskolaidőn kívül vagyunk – a felnőtté válás rítusa és próbatétel is a fiataloknál a véradás lehetősége –, a közelmúlt járványügyi történései és egyéb betegségek miatt is kevesebben adhatnak vért, mégis nagy örömünkre folyamatosan jönnek az emberek. Kedvező változás, hogy 18 óráig megtehetik – mondta. Több mint negyvenszeres véradóként ő is megerősítette: sokkal jobb adni. Arról nem beszélve, hogy a véradás kontroll is, bevizsgálják a vért.

Segítettek a plakátolásban, a szervezésben és a helyszínt adták a véradáshoz, amelyet a Magyar Vöröskereszt Vas Megyei Szervezete részéről Czirók Tamás területi vezető koordinált. Járt-e az elmúlt tizennégy napban külföldön, és miután megjött, került-e karanténba, volt-e valaki covidos a környezetében, köhög- e, lázas-e, észlelt-e magán nehézlégzést, szaglás- vagy ízvesztést, izomfájdalmat – ezeket kérdezték a potenciális donoroktól. Utána adatlapot töltettek ki a jelentkezőkkel, akik kizárólag maszkot viselve léphettek be a „vérgyűjtés területére”.

Az Országos Vérellátó Szolgálat nyolc kollégája dolgozott tegnap a helyszínen, lapunk a budapesti központnál érdeklődött. Kérdéseinkre küldött válaszukban megerősítették: nyaranta általában csökken a véradók száma, ezért évek óta szerveznek a nyári időszakban kampányokat a Magyar Vöröskereszttel együttműködésben, hogy optimális szinten tartsák a vérkészletet. Idén, a tervezhető műtétek újraindulásával a szokásosnál több vérkészítményt igényelnek a kórházak, ezért több kampánnyal készültek.

Tart a Magyar Vöröskereszt „Add a véred!”, és az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) „Vérpezsdítő balatoni nyár” kampánya is, amivel a népszerű nyaralóhelyeken és a Művészetek Völgyében „házhoz viszik” a véradást véradóbuszokkal. Mint megtudtuk, az eddigi eredmények biztatóak. Kiderült az is, hogy a megyék sorában Vas jó pozíciót foglal el, a véradók száma évek óta stabilan 4 százalék, ami elegendő a kiegyensúlyozott ellátáshoz. Jelenleg a vasi vérkészlet az országos szinten van, a nyári időszaknak megfelelően kisebb véradói aktivitással.

Azt, hogy pontosan hányan adhattak vért tegnap Kőszegen, lapzártánkig nem derült ki, mindenesetre 101-en jelentkeztek szerdán 18 óráig donornak a KÖSZ-ház bejáratánál.

Kiemelt képünkön: Móra Tímea életében másodszor adott vért