Hova bújjunk a hőség elől? – Kellemes helyeket kerestünk és találtunk szerte Vas megyében

Kánikulában az enyhülést áhítjuk. Szétnéztünk a megyében, kellemes helyeket kerestünk. A nagy melegben különös figyelmet igényel az egészségünk is.

Abért-tó

Hétköznap a déli órákhoz közelítve a lukácsházi Abért-tó partján sokan hűsölnek. Már a vízfelület közelsége és a parti fák árnya is némi enyhülést ad a hőségben. A kutyastrandnál a négylábúak önfeledten kergetőznek, a vízbe ugrálnak. Velencei Pál Kőszegről mindennap kijön ide Málnával, az egyéves magyar vizslával. Jó, hogy itt az ördögfióka le tudja hűteni magát, és az is fontos, hogy más kutyákkal szocializálódjon. Legújabb játszótársai a tíz hónapos németjuhász-testvérek, Félix és Rózi, akinek gazdái budapestiek, Sopronban nyaralnak és a kutyastrand kedvéért már másodszor jöttek át Lukácsházára. Ez a nyaralás most róluk szól, hosszú bundájukkal nagyon nehezen tudják elviselni a hőséget. Nem csoda, hogy megérkezve máris a vízbe csobbantak. Szilágyi Krisztina és Tóth Gábor nagyszerű dolognak tartják a fürdetőhelyet, csak még néhány nagyobb fa elkelne szerintük.

A pad mellett a kocsijában három hónapos kisgyerek nyújtózik. Hunort itt a hűvösön egyáltalán nem zavarja a hőség. Édesanyjával, Németh-Závada Noémivel és Kiara kutyával Bükről érkeztek. – Valahova el kell vinni sétálni a kutyát is meg a babát is, erre ennél jobb hely nincs – magyarázza a fiatal édesanya, aki elárulja, néha maga is belegázol a sekély vízbe. – Huni elnézegeti a kutyusokat, teszünk egy nagy sétát a tó körül, és Kiru, a tibeti spániel is jól érzi magát.

Sárvár: víz, fák

A fürdővárosba visszatért az idegenforgalom. A forró napokon – természetesen a Sárvárfürdő mellett – a Nádasdy-vár szomszédságában megbújó, kilenc hektáron elterülő botanikus kertben csaknem háromszáz cserje- és fafajta lombjai adnak árnyékot a látogatóknak a tűző nap sugarai ellen. A kánikula idején még többen választják az arborétumot, tesznek sétát, időznek el a platánok és tölgyek között – vagy az arborétumon átvezető Gyöngyös-patak partján. Az arborétum területén kialakított Mézesházban a Sárvár és Vidéke Méhészegyesület szerdán bemutatóval várta a táborozó diákokat.

Rába-part

Ikonikus hely Körmenden a Rába-part a helyiek körében, a meleg napokon sokan jelennek meg egy hűsítő csobbanásra, vize jelenleg 24 fokos. Van, aki egyedül, van, aki családjával vagy éppen kutyájával érkezik. Mivel a vízi túrák szezonja is most van, állandó élet zajlik a folyón.

Éjszakai szellőztetés

A kánikula igénybe veszi a szervezetünket, gyakrabban fordulnak elő rosszullétek, gyakrabban kell a segítség.

Dr. Lórántfy Mária, az Országos Mentőszolgálat nyugat-dunántúli regionális igazgatója szerint kánikula idején tíz-tizenöt százalékkal megnő a Vas megyei mentők dolga. Főleg az egyedül élő idősek vannak ilyenkor veszélyben, mivel nincs szomjúságérzetük és a kevés folyadékfogyasztás miatt ájulás, vérnyomásesés, a só-, vízháztartás felborulása könnyen bekövetkezhet náluk.

Ugyancsak fokozott figyelmet kell fordítani a kisgyerekekre, az ő hőszabályozásuk ugyanis még éretlen.

A szakember hangsúlyozza: fontos, hogy különösen a veszélyeztetett korosztályoknál figyeljünk a laza, szellős, természetes alapanyagú ruházatra, a bőséges folyadékbevitelre. Ne tartózkodjunk a tűző napon, a fejünket óvjuk a sugárzó hőtől. Érdemes ilyenkor előnyben részesíteni a könnyű ételeket, salátákat, alkoholmentes koktélokat.

És aki nem lehet a vízparton, árnyas fák alatt, napközben sötétítse el a lakást. Inkább az éjszakai órákban szellőztessünk.