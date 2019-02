Hunyad megyei magyarok vendégeskedtek Vas megyében

Tizenkét vajdahunyadi diák és kísérőik vendégeskednek a büki önkormányzat bükfürdői nyaralójában. Egész megyére szóló összefogás eredménye az eseménydús kirándulás: a legjobban a fürdő tetszik a diákoknak, de vár még rájuk több kirándulás is.

Gulyás és pogácsa volt a menü tegnap a büki önkormányzati üdülőben, frissen készült a kiadós házi ebéd várta a Weöres Sándor Színházban járt gyereksereget. Vajdahunyadról ér­kez­tek a tizenévesek, egy hétig vendégeskednek Vas me­gyében, büki központtal, egész megyére szóló összefogás eredményeként, mondta el Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke, a Hunyad megyei kapcsolat koordinátora. – Jánosházi civil szervezetek, a jánosházi futballpálya gondnoka, a győrvári alpolgármester, a pecöliek – sorolta, ki mindenki segíti a gyerekek vendéglátását. Külön kiemelte dr. Németh Sándort, Bük polgármesterét, hiszen itt szálltak meg a gyerekek. Télen is vonzó a fürdőváros – ezt is szerették volna megmutatni a diákoknak.

Voltak a gyerekek golfozni, megnézték Büköt, de lesz még kőszegi, szombathelyi városnézés, és vár rájuk ausztriai kirándulás, meg pecöli tekézés is. – Nagyon tartalmas programot állítottak össze. Kipróbáltuk a wellnesst, amit mindannyian imádunk. Bük remek, csodálatos, ahhoz képest, hogy kicsi település, nagyon sok minden van, nagyon szépen berendezett – számolt be Kiss Mihály András, a vajdahunyadi 6. számú iskola igazgatója. A tegnapi színházlátogatást is említette: a Terror főpróbáján járhattak a diákok a Weöres Sándor Színházban. A Vas megyében vendégeskedő diákcsapat tagjai nem kimondottan magyar tagozatosok, de magyar anyanyelvűek, jó alkalom kimozdítani őket és gyakoroltatni velük a nyelvet – mondta el az igazgató. – Törekszünk megfogni azt a kevés magyar diákot, aki ott él. Bátorítjuk, hogy a magyar nyelvet, amit szüleiktől, nagyszüleiktől megtanultak, ne felejtsék el – erről is beszélt az intézményvezető, hiszen a nyelvhasználatban tetten érhető a gyors beolvadás a szórványban.

A Vas megyei–Hunyad megyei kapcsolat folytatódik, sőt, a jövőben igyekeznek közösen is kihasználni pályázati lehetőségeket, hogy finanszírozni tudják a Hunyad megyei gyerekek ideutazását és Vas megyében tartózkodását.